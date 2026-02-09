 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Бабушкина схема» и «вайб-кодинг». Что вы знаете о словах года

«Грамота.ру»: слова года в трех номинациях — бабушкина схема, вайб-кодинг и СДВГ
Портал «Грамота.ру» выбрал слова года в сферах экономики, IT и психологии. Проверьте, насколько хорошо вы знаете их смысл

Угадайте значение слов года по версии «Грамота.ру»

Проверить знание «слов года»
1 / 8

Словосочетание «бабушкина схема» победило в номинации «Экономика и финансы». Что оно значит?

Популярный способ экономии на продуктах и лекарствах у пенсионеров

Нет. «Бабушкина схема» — ситуация, когда человек под влиянием мошенников продает ценное имущество и передает им выручку, а позже осознает случившееся и оспаривает сделку через суд, требуя вернуть себе имущество без возмещения убытков покупателю.

Ситуация, когда человек под влиянием мошенников продает имущество и передает им выручку, а затем оспаривает сделку с покупателем через суд

Верно!

Финансовая стратегия, которую рекомендуют опытные люди, — такой «дедовский метод»

«Бабушкина схема» — ситуация, когда человек под влиянием мошенников продает ценное имущество и передает им выручку, а позже осознает случившееся и оспаривает сделку через суд, требуя вернуть себе имущество без возмещения убытков покупателю.

2 / 8

Победителем в IT-номинации стало слово «вайб-кодинг». Что оно означает?

Написание кода в расслабленном состоянии или под подобранную музыку

В этом определенно есть «вайб», но термин про другое. «Вайб-кодинг» — это когда разработчик описывает задачу на обычном языке, а ИИ пишет код.

Подход, когда разработчик формулирует задачу на обычном языке, а ИИ генерирует готовый код

Верно!

Подход, когда разработчик пишет код интуитивно, основываясь на общем «чувстве» задачи

Не совсем. «Вайб-кодинг» — это когда разработчик описывает задачу на обычном языке, а ИИ пишет код

3 / 8

Термин «ИИ-пузырь», попавший в шорт-лист слова года в IT, описывает…

Рост числа новых ИИ-стартапов, которые быстро разоряются

Неверно. ИИ-пузырь — это ситуация на рынке ИТ, когда интерес к искусственному интеллекту и ожидания от него растут быстрее, чем реальные возможности этой технологии и экономическая отдача от нее.

Прогноз, согласно которому ИИ вскоре достигнет предела своих возможностей и его развитие остановится

Неверно. ИИ-пузырь — это ситуация на рынке ИТ, когда интерес к искусственному интеллекту и ожидания от него растут быстрее, чем реальные возможности этой технологии и экономическая отдача от нее.

Ситуация, когда интерес к ИИ и ожидания к нему растут быстрее, чем реальные возможности технологии и экономическая отдача от нее.

Верно! Его сравнивают с пузырем доткомов в 2000-х

4 / 8

В шорт-листе слов в IT-номинации также есть слово «галлюцинация». Оно означает ситуацию, когда нейросеть...

… выдает правдоподобный по форме, но вымышленный или ложный по сути ответ

Верно! Это одна из самых распространенных проблем нейросетей

… начинает генерировать изображения вместо текста

ИИ-галлюцинации — одна из самых распространенных проблем нейросетей. Так называются генерируемые ИИ результаты, которые по форме правдоподобны, но не имеют под собой никакой реальной основы

… начинает выводить на экран случайные символы и бессмысленный текст из-за сбоя

ИИ-галлюцинации — одна из самых распространенных проблем нейросетей. Так называются генерируемые ИИ результаты, которые по форме правдоподобны, но не имеют под собой никакой реальной основы

5 / 8

Что из перечисленного означает «когнитивная гибкость», которая вошла в шорт-лист слов в номинации «Психология»?

Способность действовать самостоятельно: делать выбор, ставить цели и достигать их, влиять на свои решения, а не просто реагировать на внешние стимулы

Нет. Это определение «агентности», оно также вошло в шорт-лист в номинации

Способность человека сохранять психологическую устойчивость и восстанавливаться после внешних воздействий, адаптироваться к стрессу и переменам

Нет. Это «резильентность», оно также вошло в шорт-лист в номинации

Умение человека менять характер мышления, переключаться между задачами, точками зрения и адаптироваться к новым условиям

Верно!

6 / 8

В декабре портал «Грамота.ру» назвал главное слово 2025 года. Что это за слово?

«Победа»

Правильный ответ — «зумер». «Победа» — самое популярное слово 2025 года по версии Института Пушкина. 

«Зумер»

Верно! «Зумер» — представитель поколения Z — людей, родившихся с конца 1990-х до начала 2010-х и выросших в эпоху развития цифровых технологий.

«Тревожность»

«Тревожность» стала главным «Словом года — 2025» по итогам народного голосования на сайте книжной сети «Читай-город»

7 / 8

В номинации «Психология» словом года стала аббревиатура. О каком слове речь?

СДВГ

Верно! Это синдром дефицита внимания и гиперактивности.

ЦФА

Нет, это СДВГ. А аббревиатура ЦФА означает «цифровые финансовые активы»

RAG

Нет, это СДВГ. А аббревиатура RAG — это сокращение от английского retrieval-augmented generation, «генерация, дополненная поиском».

8 / 8

И наконец. Угадаете, сколько слов, по оценкам лингвистов, насчитывается в современном русском языке?

Около 250 тыс.

Нет, около 500 тыс. Учитывались диалекты, жаргоны и профессиональная лексика.

Около полумиллиона слов

Верно! Это число с учетом диалектов, жаргонов и профессиональной лексики

Около миллиона слов

Нет, около 500 тыс. Учитывались диалекты, жаргоны и профессиональная лексика.

Далее
/ 8

Вы новичок в лингвистических трендах

/ 8

Вы новичок в лингвистических трендах

/ 8

Вы новичок в лингвистических трендах

/ 8

Вы улавливаете главные тренды, но иногда они проносятся мимо

/ 8

Вы улавливаете главные тренды, но иногда они проносятся мимо

/ 8

Вы отлично понимаете, о чем говорят IT-специалисты и экономисты

/ 8

Вы отлично понимаете, о чем говорят IT-специалисты и экономисты

/ 8

Вы гуру языковых трендов!

/ 8

Вы гуру языковых трендов!

Пройти еще раз

Портал «Грамота.ру» объявил слова года в трех категориях. В номинации «Экономика и финансы» это «бабушкина схема», в IT — «вайб-кодинг», а в «Психологии» — СДВГ.

Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
слово года русский язык
