«Бабушкина схема» и «вайб-кодинг». Что вы знаете о словах года

«Грамота.ру»: слова года в трех номинациях — бабушкина схема, вайб-кодинг и СДВГ

Портал «Грамота.ру» выбрал слова года в сферах экономики, IT и психологии. Проверьте, насколько хорошо вы знаете их смысл

Угадайте значение слов года по версии «Грамота.ру» Проверить знание «слов года» 1 / 8 Словосочетание «бабушкина схема» победило в номинации «Экономика и финансы». Что оно значит? Популярный способ экономии на продуктах и лекарствах у пенсионеров Нет. «Бабушкина схема» — ситуация, когда человек под влиянием мошенников продает ценное имущество и передает им выручку, а позже осознает случившееся и оспаривает сделку через суд, требуя вернуть себе имущество без возмещения убытков покупателю. Ситуация, когда человек под влиянием мошенников продает имущество и передает им выручку, а затем оспаривает сделку с покупателем через суд Верно! Финансовая стратегия, которую рекомендуют опытные люди, — такой «дедовский метод» «Бабушкина схема» — ситуация, когда человек под влиянием мошенников продает ценное имущество и передает им выручку, а позже осознает случившееся и оспаривает сделку через суд, требуя вернуть себе имущество без возмещения убытков покупателю. 2 / 8 Победителем в IT-номинации стало слово «вайб-кодинг». Что оно означает? Написание кода в расслабленном состоянии или под подобранную музыку В этом определенно есть «вайб», но термин про другое. «Вайб-кодинг» — это когда разработчик описывает задачу на обычном языке, а ИИ пишет код. Подход, когда разработчик формулирует задачу на обычном языке, а ИИ генерирует готовый код Верно! Подход, когда разработчик пишет код интуитивно, основываясь на общем «чувстве» задачи Не совсем. «Вайб-кодинг» — это когда разработчик описывает задачу на обычном языке, а ИИ пишет код 3 / 8 Термин «ИИ-пузырь», попавший в шорт-лист слова года в IT, описывает… Рост числа новых ИИ-стартапов, которые быстро разоряются Неверно. ИИ-пузырь — это ситуация на рынке ИТ, когда интерес к искусственному интеллекту и ожидания от него растут быстрее, чем реальные возможности этой технологии и экономическая отдача от нее. Прогноз, согласно которому ИИ вскоре достигнет предела своих возможностей и его развитие остановится Неверно. ИИ-пузырь — это ситуация на рынке ИТ, когда интерес к искусственному интеллекту и ожидания от него растут быстрее, чем реальные возможности этой технологии и экономическая отдача от нее. Ситуация, когда интерес к ИИ и ожидания к нему растут быстрее, чем реальные возможности технологии и экономическая отдача от нее. Верно! Его сравнивают с пузырем доткомов в 2000-х 4 / 8 В шорт-листе слов в IT-номинации также есть слово «галлюцинация». Оно означает ситуацию, когда нейросеть... … выдает правдоподобный по форме, но вымышленный или ложный по сути ответ Верно! Это одна из самых распространенных проблем нейросетей … начинает генерировать изображения вместо текста ИИ-галлюцинации — одна из самых распространенных проблем нейросетей. Так называются генерируемые ИИ результаты, которые по форме правдоподобны, но не имеют под собой никакой реальной основы … начинает выводить на экран случайные символы и бессмысленный текст из-за сбоя ИИ-галлюцинации — одна из самых распространенных проблем нейросетей. Так называются генерируемые ИИ результаты, которые по форме правдоподобны, но не имеют под собой никакой реальной основы 5 / 8 Что из перечисленного означает «когнитивная гибкость», которая вошла в шорт-лист слов в номинации «Психология»? Способность действовать самостоятельно: делать выбор, ставить цели и достигать их, влиять на свои решения, а не просто реагировать на внешние стимулы Нет. Это определение «агентности», оно также вошло в шорт-лист в номинации Способность человека сохранять психологическую устойчивость и восстанавливаться после внешних воздействий, адаптироваться к стрессу и переменам Нет. Это «резильентность», оно также вошло в шорт-лист в номинации Умение человека менять характер мышления, переключаться между задачами, точками зрения и адаптироваться к новым условиям Верно! 6 / 8 В декабре портал «Грамота.ру» назвал главное слово 2025 года. Что это за слово? «Победа» Правильный ответ — «зумер». «Победа» — самое популярное слово 2025 года по версии Института Пушкина. «Зумер» Верно! «Зумер» — представитель поколения Z — людей, родившихся с конца 1990-х до начала 2010-х и выросших в эпоху развития цифровых технологий. «Тревожность» «Тревожность» стала главным «Словом года — 2025» по итогам народного голосования на сайте книжной сети «Читай-город» 7 / 8 В номинации «Психология» словом года стала аббревиатура. О каком слове речь? СДВГ Верно! Это синдром дефицита внимания и гиперактивности. ЦФА Нет, это СДВГ. А аббревиатура ЦФА означает «цифровые финансовые активы» RAG Нет, это СДВГ. А аббревиатура RAG — это сокращение от английского retrieval-augmented generation, «генерация, дополненная поиском». 8 / 8 И наконец. Угадаете, сколько слов, по оценкам лингвистов, насчитывается в современном русском языке? Около 250 тыс. Нет, около 500 тыс. Учитывались диалекты, жаргоны и профессиональная лексика. Около полумиллиона слов Верно! И наконец. Угадаете, сколько слов, по оценкам лингвистов, насчитывается в современном русском языке? Около 250 тыс. Нет, около 500 тыс. Учитывались диалекты, жаргоны и профессиональная лексика. Около полумиллиона слов Верно! Это число с учетом диалектов, жаргонов и профессиональной лексики Около миллиона слов Нет, около 500 тыс. Учитывались диалекты, жаргоны и профессиональная лексика.

Портал «Грамота.ру» объявил слова года в трех категориях. В номинации «Экономика и финансы» это «бабушкина схема», в IT — «вайб-кодинг», а в «Психологии» — СДВГ.