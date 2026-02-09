«Бабушкина схема» и «вайб-кодинг». Что вы знаете о словах года
Угадайте значение слов года по версии «Грамота.ру»
Словосочетание «бабушкина схема» победило в номинации «Экономика и финансы». Что оно значит?
Верно!
«Бабушкина схема» — ситуация, когда человек под влиянием мошенников продает ценное имущество и передает им выручку, а позже осознает случившееся и оспаривает сделку через суд, требуя вернуть себе имущество без возмещения убытков покупателю.
Победителем в IT-номинации стало слово «вайб-кодинг». Что оно означает?
Верно!
Термин «ИИ-пузырь», попавший в шорт-лист слова года в IT, описывает…
Верно! Его сравнивают с пузырем доткомов в 2000-х
В шорт-листе слов в IT-номинации также есть слово «галлюцинация». Оно означает ситуацию, когда нейросеть...
Верно! Это одна из самых распространенных проблем нейросетей
Что из перечисленного означает «когнитивная гибкость», которая вошла в шорт-лист слов в номинации «Психология»?
Верно!
В декабре портал «Грамота.ру» назвал главное слово 2025 года. Что это за слово?
Верно! «Зумер» — представитель поколения Z — людей, родившихся с конца 1990-х до начала 2010-х и выросших в эпоху развития цифровых технологий.
В номинации «Психология» словом года стала аббревиатура. О каком слове речь?
Верно! Это синдром дефицита внимания и гиперактивности.
И наконец. Угадаете, сколько слов, по оценкам лингвистов, насчитывается в современном русском языке?
Верно! Это число с учетом диалектов, жаргонов и профессиональной лексики
Вы новичок в лингвистических трендах
Вы улавливаете главные тренды, но иногда они проносятся мимо
Вы отлично понимаете, о чем говорят IT-специалисты и экономисты
Вы гуру языковых трендов!
Портал «Грамота.ру» объявил слова года в трех категориях. В номинации «Экономика и финансы» это «бабушкина схема», в IT — «вайб-кодинг», а в «Психологии» — СДВГ.
