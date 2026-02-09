СПЧ предложил отказаться от «неизлечимости» паллиативных больных

В Совете по правам человека предложили изменить описание понятия паллиативной помощи, и ввести единый реестр паллиативных больных, а также выделить новую врачебную специальность

Ольга Демичева (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

СПЧ предложил Минздраву рассмотреть изменение определения паллиативной помощи в федеральном законодательстве и приблизить его к определению, сформулированному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Как заявила на заседании рабочей группы по здравоохранению при Совете по правам человека при президенте президент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, в российской формулировке есть слова о неизлечимости заболевания, тогда как у ВОЗ этого нет.

ВОЗ называет паллиативной медпомощь, которая «повышает качество жизни пациентов и их семей, которые сталкиваются с проблемами, сопутствующими опасным для жизни заболеваниям».

Согласно вступившему в силу в 2025 году Положению об организации оказания паллиативной медицинской помощи, право на получение паллиативной помощи в России определяется решением врачебной комиссии или консилиума врачей, а обязательным критерием для ее получения является неизлечимость заболевания. Но термин «неизлечимость» противоречит определению ВОЗ и несправедливо ограничивает доступ к получению помощи тем, кто страдает тяжелыми хроническими жизнеугрожающими заболеваниями, которые получают специализированное, в том числе высокотехнологичное лечение, но при этом страдают от мучительных симптомов на фоне болезни и ее лечения, Для них решение консилиума о показаниях к началу паллиативной помощи, как правило, означает прекращение другого специализированного лечения, обращали внимание участники дискуссии. Согласно приведенным на заседании данным, в России паллиативная помощь оказывается 1,6 млн человек.

Демичева также заявила, что нужны совместные механизмы заботы о самых уязвимых категориях граждан, чтобы специалисты, оказывающие социальную и медицинскую помощь, понимали друг друга, не было противоречий и не осложнялась маршрутизация пациентов.

Замминистра здравоохранения Евгений Камкин настаивал, что получение пациентами паллиативной помощи не является основанием для отказа в лечении появляющихся новых заболеваний. Об этом же говорил директор департамента соцзащиты и социального обслуживания Минтруда Тарас Васько. По его словам, нет такого, что система не принимает паллиативных пациентов.

Комментируя сложности во взаимодействии между специалистами Минздрава и Минтруда, он отметил, что в 2025 году в регионы было направлено письмо министра здравоохранения Михаила Мурашко с конкретными рекомендациями о том, как оно должно быть организовано.

Кроме того, в СПЧ предложили:

Минтруду совместно с Минздравом рассмотреть возможность создания единого федерального регистра пациентов, нуждающихся одновременно в паллиативной медицинской помощи и услугах системы долговременного ухода;

Минздраву рассмотреть возможность выделения новой специальности — «Паллиативная медицинская помощь». Сейчас специалистам достаточно отучиться 144 часа, чтобы оказывать паллиативную помощь, но этого недостаточно, так как специальность эта сложная и многоплановая;

проработать вопрос создания Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) по паллиативной медицинской помощи. Он может быть организован на базе или при совместном участии специалистов по оказанию паллиативной помощи взрослым специалистами Сеченовского университета и экспертов по детской паллиативной помощи из РНИМУ им. Пирогова, допустили в СПЧ;

также в СПЧ предлагают разработать и утвердить типовое межрегиональное соглашение о транспортировке паллиативных и маломобильных больных между регионами страны.

Участники обсуждения говорили также о передовом опыте Москвы по оказанию паллиативной помощи, федеральному Минздраву было предложено проанализировать его в части психологических консультаций пациентов и их родственников в хосписах и отделениях паллиативной помощи.

Сформулированные на заседании рабочей группы предложения войдут в резолюцию, которая будет направлена в профильные ведомства.

Замминистра здравоохранения Евгений Камкин сообщил на заседании, что из федерального бюджета выделено около 3,3 млрд руб. на софинансирование мероприятий программы развития паллиативной помощи. Они идут на оснащение и дооснащение медорганизаций, на обеспечение лекарственными препаратами, в том числе и психотропными веществами, обеспечение работы выездной патронажной службы автомобилями. В 2025 году в рамках программы медизделиями обеспечили 27 тыс. человек, были закуплены 1 млн упаковок наркотических и психотропных препаратов, для патронажной службы закупили 99 автомобилей.

По словам председателя СПЧ Валерия Фадеева, в ближайшее время ожидается перечень поручений президента Владимира Путина по теме оказания паллиативной помощи по итогам встречи с членами совета в декабре прошлого года, во время которой Демичева также поднимала эти проблемы.