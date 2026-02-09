 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

СПЧ предложил отказаться от «неизлечимости» паллиативных больных

В Совете по правам человека предложили изменить описание понятия паллиативной помощи, и ввести единый реестр паллиативных больных, а также выделить новую врачебную специальность
Ольга Демичева
Ольга Демичева (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

СПЧ предложил Минздраву рассмотреть изменение определения паллиативной помощи в федеральном законодательстве и приблизить его к определению, сформулированному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Как заявила на заседании рабочей группы по здравоохранению при Совете по правам человека при президенте президент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, в российской формулировке есть слова о неизлечимости заболевания, тогда как у ВОЗ этого нет.

ВОЗ называет паллиативной медпомощь, которая «повышает качество жизни пациентов и их семей, которые сталкиваются с проблемами, сопутствующими опасным для жизни заболеваниям».

Согласно вступившему в силу в 2025 году Положению об организации оказания паллиативной медицинской помощи, право на получение паллиативной помощи в России определяется решением врачебной комиссии или консилиума врачей, а обязательным критерием для ее получения является неизлечимость заболевания. Но термин «неизлечимость» противоречит определению ВОЗ и несправедливо ограничивает доступ к получению помощи тем, кто страдает тяжелыми хроническими жизнеугрожающими заболеваниями, которые получают специализированное, в том числе высокотехнологичное лечение, но при этом страдают от мучительных симптомов на фоне болезни и ее лечения, Для них решение консилиума о показаниях к началу паллиативной помощи, как правило, означает прекращение другого специализированного лечения, обращали внимание участники дискуссии. Согласно приведенным на заседании данным, в России паллиативная помощь оказывается 1,6 млн человек.

Демичева также заявила, что нужны совместные механизмы заботы о самых уязвимых категориях граждан, чтобы специалисты, оказывающие социальную и медицинскую помощь, понимали друг друга, не было противоречий и не осложнялась маршрутизация пациентов.

Замминистра здравоохранения Евгений Камкин настаивал, что получение пациентами паллиативной помощи не является основанием для отказа в лечении появляющихся новых заболеваний. Об этом же говорил директор департамента соцзащиты и социального обслуживания Минтруда Тарас Васько. По его словам, нет такого, что система не принимает паллиативных пациентов.

Комментируя сложности во взаимодействии между специалистами Минздрава и Минтруда, он отметил, что в 2025 году в регионы было направлено письмо министра здравоохранения Михаила Мурашко с конкретными рекомендациями о том, как оно должно быть организовано.

Кроме того, в СПЧ предложили:

  • Минтруду совместно с Минздравом рассмотреть возможность создания единого федерального регистра пациентов, нуждающихся одновременно в паллиативной медицинской помощи и услугах системы долговременного ухода;
  • Минздраву рассмотреть возможность выделения новой специальности — «Паллиативная медицинская помощь». Сейчас специалистам достаточно отучиться 144 часа, чтобы оказывать паллиативную помощь, но этого недостаточно, так как специальность эта сложная и многоплановая;
  • проработать вопрос создания Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) по паллиативной медицинской помощи. Он может быть организован на базе или при совместном участии специалистов по оказанию паллиативной помощи взрослым специалистами Сеченовского университета и экспертов по детской паллиативной помощи из РНИМУ им. Пирогова, допустили в СПЧ;
  • также в СПЧ предлагают разработать и утвердить типовое межрегиональное соглашение о транспортировке паллиативных и маломобильных больных между регионами страны.

Участники обсуждения говорили также о передовом опыте Москвы по оказанию паллиативной помощи, федеральному Минздраву было предложено проанализировать его в части психологических консультаций пациентов и их родственников в хосписах и отделениях паллиативной помощи.

Сформулированные на заседании рабочей группы предложения войдут в резолюцию, которая будет направлена в профильные ведомства.

Замминистра здравоохранения Евгений Камкин сообщил на заседании, что из федерального бюджета выделено около 3,3 млрд руб. на софинансирование мероприятий программы развития паллиативной помощи. Они идут на оснащение и дооснащение медорганизаций, на обеспечение лекарственными препаратами, в том числе и психотропными веществами, обеспечение работы выездной патронажной службы автомобилями. В 2025 году в рамках программы медизделиями обеспечили 27 тыс. человек, были закуплены 1 млн упаковок наркотических и психотропных препаратов, для патронажной службы закупили 99 автомобилей.

По словам председателя СПЧ Валерия Фадеева, в ближайшее время ожидается перечень поручений президента Владимира Путина по теме оказания паллиативной помощи по итогам встречи с членами совета в декабре прошлого года, во время которой Демичева также поднимала эти проблемы.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
департамент здравоохранения Москвы Минздрав здравоохранение помощь хоспис Минтруд Сеченовский Университет РНИМУ имени Пирогова СПЧ Валерий Фадеев ВОЗ ...
Михаил Мурашко фото
Михаил Мурашко
политик, министр здравоохранения России
9 января 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Федермессер предложила создать условия для развала «жестокого мира» ПНИ
Общество
На главу хосписа «Дом с маяком» составили протокол о дискредитации армии
Политика
Пациенты хосписов заявили о задержках выдачи средств реабилитации
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Президент «Барселоны» ушел в отставку ради переизбрания Спорт, 19:34
В Госдуме предложили доработать поправки о лимите банковских карт Финансы, 19:34
Пашинян и Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере Политика, 19:29
Reuters узнал, что в новые санкции ЕС против России попадет порт в Грузии Политика, 19:14
Каллас оценила идею назначить спецпосланника ЕС на переговоры по Украине Политика, 19:07
Changan привезет в Россию кроссовер CS35 Max нового поколения Авто, 19:02
На экс-лидера «Тараканов» завели дело за нарушение закона об иноагентах Политика, 19:02
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Все канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за непогоды Общество, 19:00
«Галс-Цифра» запустила роботов-доставщиков в клубном доме «Космо 4/22» Пресс-релиз, 18:57
Депутат Госдумы подал жалобу на коллегу из-за прозвища Политика, 18:51
Рублевый стейблкоин A7A5 увеличил доходность до 15% годовых Крипто, 18:43
Т-Банк опубликовал программу всероссийского интенсива по финграмотности Радио, 18:40
Zeekr отзовет более 38 тыс. автомобилей 001 Авто, 18:40