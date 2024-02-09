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Пожар на крыше шестиэтажки на севере Москве. Видео
Появилось видео пожара на крыше шестиэтажного дома в Москве
На севере Москвы недалеко от станции метро «Аэропорт» загорелась крыша жилого шестиэтажного дома, площадь пожара составила 4 тыс. кв. м. Эвакуировали сотни человек, по улице Черняховского перекрыто движение
Пожар на крыше шестиэтажки на севере Москве. Видео
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