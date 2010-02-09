Р.Кадыров отозвал иски к правозащитникам

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отозвал свои иски в адрес главы правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова и председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, сообщает "Эхо Москвы".

Мать чеченского президента настояла на том, что сын не должен судиться с Л.Алексеевой и О.Орловым. Причиной такой просьбы стали чеченские традиции, которые запрещают относиться к пожилым людям непочтительно.

Ранее с просьбой отказаться от своих претензий к главе республики обращались Владимир Мамонтов, Анатолий Кучерена и Максим Шевченко.

Напомним, в начале октября 2009г. Тверской суд Москвы принял решение о частичном удовлетворении гражданского иска Р.Кадырова к О.Орлову и правозащитному центру "Мемориал", заставив обнародовать на сайте опровержение высказывания о виновности президента Чеченской Республики в убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой. Суд также постановил взыскать с "Мемориала" и его руководителя О.Орлова 70 тысяч рублей.