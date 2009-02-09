Россия планирует ввести безвизовый режим с арабскими странами

Число стран, в которые гражданам России не нужна виза, в скором времени пополнится некоторыми арабскими государствами. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил директор консульского департамента МИД России Андрей Карлов.

А.Карлов не уточнил, с какими странами могут быть заключены такие соглашения. "Мы обычно не анонсируем те страны, с которыми ведем переговоры (о безвизовом режиме)", - пояснил он.

Чиновник МИДа уточнил, что в настоящее время у России имеются 93 соглашения о визовом и безвизовом въезде граждан.

Ответил А.Карлов и на вопрос о возможном введении визового режима с Украиной. Чиновник уточнил, что перед его департаментом не ставилось задачи разработки соответствующего соглашения.

Напомним, что в прошлом году соглашения об отмене виз Россия подписала с Черногорией, Израилем, Эквадором, Вьетнамом, Македонией, Бразилией. Среди прочих стран, куда российские граждане могут попасть без визы, есть и такие экзотические государства, как Ботсвана, Гренада, Фиджи и Микронезия.