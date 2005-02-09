Женщина судится с врачами, сделавшими ей ребенка

39-летняя Кэрри Мур, на тот момент мама семерых детей, решила, что пора завязывать с размножением и обратилась в одну из клиник Брисбена по поводу операции по перевязке маточных труб. В 2001 году пациентке наложили зажимы Фильши. Операция была проведена акушером-стажером и ординатором гинекологом с трехлетним стажем. Каково же было удивление дамы, когда в 2002 году она обнаружила, что снова носит под сердцем дитя. В октябре у нее родился еще один сын - Джи.
На суде, который состоялся на днях, заведующий отделением акушерства и гинекологии клиники Грэхэм Воган сказал, что сам делал первичный осмотр миссис Мур, когда она обратилась в клинику. По его словам, он предупреждал женщину, что хотя эта операция необратима, но бывают и исключения: по статистике в двух-трех случаях из тысячи процедура не дает желаемого результата. Он также засвидетельствовал, что обследовал маточные трубы пациентки после операции, и ему показалось, что зажимы Фильши стоят как надо, и операция проведена правильно. Его гипотеза по поводу произошедшего состоит в том, что когда формировалась рубцовая ткань, образовалось временное отверстие, которое и позволило встретиться яйцеклетке и сперматозоиду.
Однако свидетель со стороны истицы доктор Эндрю Корда из Королевского госпиталя имени Принца Альфреда в Сиднее заявил, что, скорее всего, зажим Фильши был наложен лишь на часть трубы, а это значительно увеличивает риск беременности. Поэтому рождение нежелательного ребенка – результат брака в работе хирургов.
Чем закончится суд, пока не известно. Слушания дела продолжаются.
Стоит отметить, что в августе 2003 года власти штата Квинслэнд предложили сократить выплаты родителям, которые заимели детей после неудачно проведенной операции по стерилизации. Поводом для такого решения стал печальный случай с супругами Керри и Крэйгу Мэлчиор, когда суд постановил незадачливых эскулапов выплатить 200 тыс. долларов на содержание сына, родившегося в 1997 году после такой же операции по стерилизации. Между тем достаточно трудно правильно рассчитать сумму, которая может покрыть расходы на содержание ребенка. В подобной ситуации речь может идти скорее о возмещении морального вреда родителям, решившим больше не обременять себя лишними заботами.
По материалам news.com.au