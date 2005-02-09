Женщина судится с врачами, сделавшими ей ребенка

Многодетная мама из австралийского города Брисбен испытала настоящий шок, когда после операции по стерилизации обнаружила, что снова беременна. Теперь женщина пытается через суд заставить нерадивых врачей расплатиться за свою недобросовестную работу.

39-летняя Кэрри Мур, на тот момент мама семерых детей, решила, что пора завязывать с размножением и обратилась в одну из клиник Брисбена по поводу операции по перевязке маточных труб. В 2001 году пациентке наложили зажимы Фильши. Операция была проведена акушером-стажером и ординатором гинекологом с трехлетним стажем. Каково же было удивление дамы, когда в 2002 году она обнаружила, что снова носит под сердцем дитя. В октябре у нее родился еще один сын - Джи.

На суде, который состоялся на днях, заведующий отделением акушерства и гинекологии клиники Грэхэм Воган сказал, что сам делал первичный осмотр миссис Мур, когда она обратилась в клинику. По его словам, он предупреждал женщину, что хотя эта операция необратима, но бывают и исключения: по статистике в двух-трех случаях из тысячи процедура не дает желаемого результата. Он также засвидетельствовал, что обследовал маточные трубы пациентки после операции, и ему показалось, что зажимы Фильши стоят как надо, и операция проведена правильно. Его гипотеза по поводу произошедшего состоит в том, что когда формировалась рубцовая ткань, образовалось временное отверстие, которое и позволило встретиться яйцеклетке и сперматозоиду.

Однако свидетель со стороны истицы доктор Эндрю Корда из Королевского госпиталя имени Принца Альфреда в Сиднее заявил, что, скорее всего, зажим Фильши был наложен лишь на часть трубы, а это значительно увеличивает риск беременности. Поэтому рождение нежелательного ребенка – результат брака в работе хирургов.

Чем закончится суд, пока не известно. Слушания дела продолжаются.

Стоит отметить, что в августе 2003 года власти штата Квинслэнд предложили сократить выплаты родителям, которые заимели детей после неудачно проведенной операции по стерилизации. Поводом для такого решения стал печальный случай с супругами Керри и Крэйгу Мэлчиор, когда суд постановил незадачливых эскулапов выплатить 200 тыс. долларов на содержание сына, родившегося в 1997 году после такой же операции по стерилизации. Между тем достаточно трудно правильно рассчитать сумму, которая может покрыть расходы на содержание ребенка. В подобной ситуации речь может идти скорее о возмещении морального вреда родителям, решившим больше не обременять себя лишними заботами.

По материалам news.com.au