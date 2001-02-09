Группа беженцев штурмует Почтовый банк

Группа беженцев из Абхазии в составе более 500 человек в Зугдиди попыталась штурмом взять здание абхазского филиала Почтового банка. Эти люди требуют выдачи ежемесячных пособий.

Банк не выдавал пособия для вынужденно перемещенных лиц последние четыре месяца. После того, как руководство филиала отказалось встретиться с участниками акции, собравшиеся выдавили дверные и оконные рамы, однако ворваться в здание им помешали внутренние решетки.

В давке один человек сломал руку, несколько человек порезались осколками стекла и были госпитализированы. По сообщениям из Зугдиди, не исключено, что если в ближайшее время проблема выдачи пособий не будет решена, подобные инциденты могут повториться.

В ходе своей недавней поездки в Тбилиси министр по беженцам и расселению Валерий Вашакидзе пытался успокоить беженцев и пообещал, что попытается решить проблему к 5 марта. Пока уговоры министра к спокойствию не привели.