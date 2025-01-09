Стала известна стоимость проезда по Мытищинской скоростной хорде
Оператор Мытищинской скоростной хорды, дочерняя компания группы ВИС «Транстолл», опубликовала тарифы на проезд по хорде на своем сайте.
Трасса длиной 16 км соединяет Ярославское шоссе (от села Тарасовка между Королевым и Ивантеевкой) и фактически Дмитровское шоссе (через Афанасовское шоссе) в районе Долгопрудного. Она проходит на расстоянии 5-10 км севернее МКАДа, на ней шесть транспортных развязок.
Стоимость проезда по всей хорде составляет:
- для легковых — 238 руб.
- для средних транспортных средств — 355 руб.
- для грузовиков и автобусов с двумя осями — 473 руб.
- для грузовиков и автобусов с тремя и более осями — 755 руб.
Трассу поделили на пять участков, проезд по ним для легковых авто разнится от 25 руб. до 53 руб., для больших грузовиков и автобусов — от 80 руб. до 228 руб.
На трассе ввели систему взимания платы «Свободный поток», при которой сумма за проезд либо автоматически списывается с лицевого счета транспондера; либо вносится через мобильное приложение после совершения поездки; либо проезд можно оплатить на сайте оператора.
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