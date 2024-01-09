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Эксклюзивы РБК ,  
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В РАН заявили о безопасности наночастиц в воде из пластиковых бутылок

Академик Хохлов: пластиковые наночастицы в бутылках воды неопасны для здоровья
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Содержание в пластиковых бутылках частиц нанопластика, которые могут проникать в организм человека, опасно не больше, чем обычная пыль, заявил академик РАН Хохлов. Они не токсичны и не угрожают здоровью
Фото: Wosunan Photostory / Ingram Images / Global Look Press
Фото: Wosunan Photostory / Ingram Images / Global Look Press

Частицы нанопластика в пластиковых бутылках воды не представляют опасности для здоровья, заявил РБК академик РАН, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.

Так он прокомментировал исследование ученых из Колумбийского университета, которые установили содержание в воде нанопластика — частиц длиной менее 1 микрометра (мкм; в 1 мм — 1000 мкм). До этого учитывался только микропластик (его размер от 1 до 500 мкм). Нанопластик из-за малых размеров может проникать во внутренние органы, в том числе через плаценту — в кровь новорожденных. С учетом таких частиц содержание пластика в воде оказалось в 100 раз большим, чем считалось раньше.

Хохлов отметил, что частицы пластика не токсичны, потому их попадание в организм «не более опасно, чем попадание частиц какой-нибудь пыли или песка».

Ученые обнаружили угрозу здоровью в воде в пластиковых бутылках
Общество
Фото:Stephen Lock / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Любые частицы не сами по себе проникают. Они, попадая в организм, в клетку, в биологическую среду, сразу облепляются поверхностно активными веществами — сурфактантами. Это так же, как если попадет в организм частица оксида кремния, скажем, мелкая частица пыли или песка, она точно так же облепляется. Поэтому реакция организма на микропластик и на неорганическую пыль, она абсолютно одинаковая. В водных средах всякой пыли и песка гораздо больше, чем частиц пластика. Поэтому никакой опасности нет», — сообщил он.

По мнению академика, уникальности в исследовании химиков из Колумбийского университета нет. «В любой водной среде есть такие частицы. Никакой уникальности в этом нет, это проходное исследование», — пояснил он.

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Полина Мартынова Полина Мартынова
пластиковая бутылка вода РАН академик
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