Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника 14:48 Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом Общество, 14:38 В месте пропажи индонезийского Boeing в море нашли обломки и части тел Общество, 14:26 Тела трех человек нашли в квартире в Коломне Общество, 14:23 В Петербурге на складе загорелось дизельное топливо Общество, 14:16 Они обманули всех и попались: 6 захватывающих историй биржевых мошенников Инвестиции, 14:14 Диспетчеры потеряли связь с вылетевшим из столицы Индонезии Boeing Общество, 13:51 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 13:50 Задержанную у Капитолия русскоговорящую женщину отпустили из-под стражи Общество, 13:41 Власти Норильска объявили траур по погибшим под лавиной Общество, 13:37 Меркель назвала ближайшие недели самыми сложными с начала пандемии Общество, 13:19 Чемпионка мира по лыжным гонкам снялась с «Тур де Ски» из-за травмы Спорт, 13:13 Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов Политика, 12:48  В Кузбассе из-за пожара в шахте эвакуировали горняков Общество, 12:48
Общество ,  
0 

Диспетчеры потеряли связь с вылетевшим из столицы Индонезии Boeing

Фото: DPA / ТАСС
Фото: DPA / ТАСС

Авиадиспетчеры потеряли связь с лайнером авиакомпании Sriwijaya Air вскоре после того, как он вылетел из аэропорта Джакарты, сообщает Bloomberg со ссылкой на спасательные службы Индонезии.

Согласно данным сервиса Flightradar24, лайнер Boeing 737-500 вылетел из Джакарты в индонезийский город Понтианак на острове Калимантан, однако вскоре после взлета отслеживание его полета прекратилось.

По данным CNN Indonesia, после взлета лайнер двинулся в сторону Яванского моря и успел подняться на высоту более трех километров, после чего примерно за минуту опустился практически до уровня моря и связь с ним пропала.

О том, что через четыре минуты после вылета из Джакарты лайнер резко снизился более чем на 10 тыс. футов, сообщает и Flightradar24. По его данным, рейс выполнял самолет, совершивший свой первый полет в 1994 году.

Министерство транспорта Индонезии подтвердило потерю связи с лайнером, выполнявшим рейс SJ182 из Джакарты в Понтианак.

Портал Airlive сообщил, что в заливе Джакарты рыбаки выловили из воды обломки и вещи, однако их принадлежность пропавшему самолету или людям, находившимся на его борту, пока не подтверждена. Об обнаружении обломков сообщает и CNN Indonesia.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

Материал дополняется.

Автор
Евгений Калюков
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter