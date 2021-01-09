Диспетчеры потеряли связь с вылетевшим из столицы Индонезии Boeing

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Авиадиспетчеры потеряли связь с лайнером авиакомпании Sriwijaya Air вскоре после того, как он вылетел из аэропорта Джакарты, сообщает Bloomberg со ссылкой на спасательные службы Индонезии.

Согласно данным сервиса Flightradar24, лайнер Boeing 737-500 вылетел из Джакарты в индонезийский город Понтианак на острове Калимантан, однако вскоре после взлета отслеживание его полета прекратилось.

По данным CNN Indonesia, после взлета лайнер двинулся в сторону Яванского моря и успел подняться на высоту более трех километров, после чего примерно за минуту опустился практически до уровня моря и связь с ним пропала.

О том, что через четыре минуты после вылета из Джакарты лайнер резко снизился более чем на 10 тыс. футов, сообщает и Flightradar24. По его данным, рейс выполнял самолет, совершивший свой первый полет в 1994 году.