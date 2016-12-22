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В России на фоне успехов Маска вернулись к разработке многоразовой ракеты
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В России на фоне успехов Маска вернулись к разработке многоразовой ракеты
Общество, 10:02
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В России на фоне успехов Маска вернулись к разработке многоразовой ракеты
Центр им. Хруничева возобновил работу над проектом создания ступени для ракеты «Ангара-1.2», способной вернуться на Землю, для ее многократного использования
Макет ракеты-носителя «Ангара» (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Центр имени Хруничева ​совместно с «Роскосмосом» и ОКБ имени Мясищева возобновил работу над проектом многоразовой версии легкой ракеты «Ангара-1.2». Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко.

«По этой тематике ведется опытно-конструкторская работа», — сказал он. Предполагается, что ракета будет оборудована складными крыльями, которые она сможет раскрыть после выведения груза на орбиту, для того чтобы совершить посадку на аэродроме.

Также изучаются варианты возвращения первой ступени с помощью собственных двигателей, подобно ракете Falcon-9 компании SpaceX или посадки на парашюте. Технический облик многоразовой «Ангары» будет весной этого года представлен коллегии военно-промышленной комиссии, которая должна будет решить вопрос о финансировании проекта.

Технологию возвращения первой ступени ракеты-носителя успешно эксплуатирует компания SpaceX Илона Маска. В 2017 году она провела 17 пусков ракеты Falcon-9: в 13 случаях удалось успешно посадить первую ступень ракеты, используя ее собственный двигатель, еще в трех случаях из-за особенностей миссии (например, необходимости доставить тяжелый спутник на геостационарную орбиту) возвращение первой ступени не предполагалось. В одном случае, согласно задумке, ракета села в океане. Ракеты обычно возвращаются на площадку на мысе Канаверал либо на морскую платформу.

В России уже велась разработка возвращаемой ступени. В 2000-е Центр имени Хруничева совместно с НПО «Молния» разрабатывал многоразовый ускоритель «Байкал» для первой ступени тяжелой ракеты «Ангара». Предполагалось, что изначально оснащенная поворотным крылом первая ступень ракеты после отделения возвращалась на аэродром как БПЛА. Макет «Байкала» показывали на авиасалоне в Ле-Бурже в 2001 году, но развития проект не получил.

Работа над крылатым блоком для «Ангары» велась и в 2011–2013 годах в рамках проекта «Многоразовая ракетно-космическая система» (МРКС), но тогда научно-технический совет «Роскосмоса» счел, что стоимость выведения килограмма груза с использованием МРКС оказалась выше, чем при одноразовом полете.

Ракеты семейства «Ангара» летали дважды и оба раза в 2014 году: в июле и декабре состоялись запуски «Ангары-1.2ПП» и «Ангары-А5».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Центр имени Хруничева , ракета «Ангара»
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