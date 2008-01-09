Найдены украденные картины Пикассо и Портинари

Бразильская полиция обнаружила похищенные в прошлом месяце полотна Пабло Пикассо и Кандидо Портинари стоимостью в десятки миллионов долларов. Картины были обнаружены у двух подозреваемых в краже, которые в настоящее время находятся под арестом, передает Associated Press со ссылкой на заявление полиции.

Грабители проникли в Музей искусств в г.Сан-Паулу 20 декабря 2007г. и похитили "Портрет Сюзанны Блох" кисти П.Пикассо, а также работу К.Портинари "Крестьянин на кофейной плантации". Стоимость первой картины оценивается в 50 млн долл., второй - в 5-6 млн долл.

После ограбления музея бразильские эксперты высказали сомнения в том, что работы покинут страну. Искусствоведы говорили тогда, что ценность похищенных полотен настолько велика и они настолько узнаваемы, что картины либо были украдены "на заказ" и осядут в частной коллекции, либо за их возвращение потребуют солидное вознаграждение.

Между тем остается нераскрытым еще одно ограбление, произошедшее в Рио-де-Жанейро в феврале 2006г. Тогда из музея Шакара ду Сеу были похищены полотно "Танец" работы Пабло Пикассо, "Два балкона" Сальвадора Дали, "Люксембургский сад" Анри Матисса и один из морских пейзажей Клода Моне. Картины являлись самыми ценными экспонатами галереи, расположенной в центре бразильской столицы.