Общество
Московский зоопарк показал манула Тимофея, завершившего зажировку

Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку с весом 6,5 кг

В Московском зоопарке поделились новыми кадрами с местной знаменитостью — манулом Тимофеем (он же Тимоша). Кот завершил процесс подготовки к зимовке (зажировки) — его вес достиг 6,5 кг.

«Осенью манул получал около 350–400 граммов [пищи] в день. Тимошу кормили в 2 приема, чтобы он активнее выходил на улицу в поисках добычи. Один день в неделю — понедельник — у него оставался разгрузочным», — уточнили в пресс-службе зоопарка.

В середине сентября Тимофей начал зажировку с веса около 4,5 кг. Такие серьезные колебания веса у манулов, занесенных в Международную Красную книгу, объясняются их ареалом обитания — в степном климате нужно больше запасов жира для выживания. Время завершения подготовки к холодам у этих животных индивидуально. С наступлением февраля, как правило, у Тимофея начинается процесс «похудения».

В начале лета кот достиг своего минимального веса — 3,75 кг. Весь летний сезон в графике Тимофея был один прием пищи. Так он питался шесть дней в неделю, а седьмой был разгрузочным.

Анастасия Лежепекова
Московский зоопарк зима животные кот
