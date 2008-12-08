В 2009г. в скоростную дорогу Петербург - Москва вложат 6 млрд руб.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в 2009г. инвестирует в высокоскоростное движение на направлении Санкт-Петербург - Москва до 6 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.

В течение 2009г. работы будут проводиться на участках Колпино - Тосно, Тосно - Мстинский Мост, Редкино - Завидово, а также станциях Спирово, Мстинский Мост, Тосно, Колпино и Саблино.

В настоящий момент компания завершила реконструкцию станций Поварово, Окуловка, Боровенка и Подсолнечная. В частности, на станции Подсолнечная (г.Солнечногорск) установлены новые стрелочные переводы, осуществлена перекладка верхнего строения 1-го и 2-го главного путей. Также ведется подготовка участков Мстинский Мост - Боробенка и Клин - Подсолнечная.

ОАО "РЖДстрой", 100-процентная дочерняя компания ОАО "Российские железные дороги", к концу 2009г. завершит реконструкцию железнодорожной линии Москва - Санкт-Петербург для высокоскоростного сообщения.

Как сообщалось ранее, РЖД в 2008г. планирует вложить более 4,6 млрд руб. в реализацию инвестиционного проекта "Организация высокоскоростного пассажирского сообщения на направлении Санкт-Петербург - Москва". Планируется, что к 2009г. время движения пассажирских поездов между этими городами уменьшится до 3 часов 45 мин. В настоящее время расстояние между двумя столицами скоростной поезд преодолевает всего за 4 часа 30 мин.

Высокоскоростное движение на направлении Санкт-Петербург - Москва будет осуществляться электропоездами Velaro Rus, а их техническое обслуживание и ремонт - на базе мотовагонного депо Санкт-Петербург - Московское. В мае 2006г. в рамках реализации проекта по организации высокоскоростного движения был подписан договор, по которому компания Siemens поставит ОАО "РЖД" 8 высокоскоростных поездов типа Velaro Rus стоимостью 276 млн евро, а затем в течение 30 лет обеспечит их техническое обслуживание. Длина 10-вагонного поезда составит 250 м, он сможет вместить более 600 пассажиров. Первый состав должен быть изготовлен в декабре 2007г. Ввод его в эксплуатацию намечен на декабрь 2009г. В течение 2010г. будут поставлены остальные составы.