Фильм «Алиса в Стране чудес» собрал более ₽1 млрд в прокате

Фильм вышел в прокат в российских кинотеатрах 23 октября. Только за текущую неделю, с 6 по 12 ноября, экранизация аудиопьесы Высоцкого собрала более 58,9 млн руб.

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Сборы экранизации аудиопьесы советского поэта и музыканта Владимира Высоцкого «Алиса в Стране чудес» составили более ₽1 млрд, следует из данных Единой фeдepaльной aвтoмaтизиpoвaнной инфopмaциoнной службы (ЕАИС) государственного Фонда кино.

По данным на 8 ноября 16:00 мск точная сумма сборов составляет 1 023 288 128 руб. Предпродажи билетов оцениваются в более ₽24,3 млн, а в день премьеры фильма сборы составили более ₽30,3 млн.

Только за текущую неделю, с 6 по 12 ноября, фильм собрал 58,9 млн руб.

В 1976 году Высоцкий написал стихи для радиоспектакля по мотивам произведения. Фильм 2025 года является экранизацией этой аудиопьесы, которую поэт создал на основе сказки Льюиса Кэрролла. В фильме звучат песни советского барда, но в современной обработке.

Радиопьеса Высоцкого состоит из более чем 20 песен, композитором выступил Евгений Геворгян. Запись сделали в студии звукозаписи «Мелодия».

Фильм режиссера Юрия Хмельницкого «Алиса в Стране чудес» вышел в прокат 23 октября. О старте съемок пресс-служба Kion сообщила в сентябре 2024 года.

Алису в фильме сыграла Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. В образе Шляпника перед зрителями предстал Милош Бикович, а роли красной и черной королевы исполнили Ирина Горбачева и Паулина Андреева соответственно.