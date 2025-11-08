Фильм «Алиса в Стране чудес» собрал более ₽1 млрд в прокате
Сборы экранизации аудиопьесы советского поэта и музыканта Владимира Высоцкого «Алиса в Стране чудес» составили более ₽1 млрд, следует из данных Единой фeдepaльной aвтoмaтизиpoвaнной инфopмaциoнной службы (ЕАИС) государственного Фонда кино.
По данным на 8 ноября 16:00 мск точная сумма сборов составляет 1 023 288 128 руб. Предпродажи билетов оцениваются в более ₽24,3 млн, а в день премьеры фильма сборы составили более ₽30,3 млн.
Только за текущую неделю, с 6 по 12 ноября, фильм собрал 58,9 млн руб.
В 1976 году Высоцкий написал стихи для радиоспектакля по мотивам произведения. Фильм 2025 года является экранизацией этой аудиопьесы, которую поэт создал на основе сказки Льюиса Кэрролла. В фильме звучат песни советского барда, но в современной обработке.
Радиопьеса Высоцкого состоит из более чем 20 песен, композитором выступил Евгений Геворгян. Запись сделали в студии звукозаписи «Мелодия».
Фильм режиссера Юрия Хмельницкого «Алиса в Стране чудес» вышел в прокат 23 октября. О старте съемок пресс-служба Kion сообщила в сентябре 2024 года.
Алису в фильме сыграла Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. В образе Шляпника перед зрителями предстал Милош Бикович, а роли красной и черной королевы исполнили Ирина Горбачева и Паулина Андреева соответственно.
