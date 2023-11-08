 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер математик, автор книг о казино Лев Натансон

Умер математик, автор книг об азартных играх Лев Натансон
В Москве умер математик, автор серии книг об азартных играх, разработчик алгоритмов для компьютерной игры в преферанс «Марьяж» Лев Натансон. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность
Лев Натансон
Лев Натансон (Фото: game-wiki.guru)

Умер математик, автор книг об азартных играх, разработчик симуляторов покера Лев Натансон. Его смерть подтвердил РБК профессиональный игрок Дмитрий Лесной, в соавторстве с которым Натансон выпускал книги.

По данным телеграм-канала SHOT, ученый умер из-за острой сердечной недостаточности. Тело Натансона обнаружила племянница в его квартире на улице Свободы в районе Покровское-Стрешнево.

Лев Натансон — математик-программист, специалист по покеру. В соавторстве с Лесным они выпустили серию книг об азартных играх, в том числе о покере, рулетке и блэкджеке. Также Натансон разработал алгоритмы компьютерной игры в преферанс «Марьяж», созданной Лесным.

В ноябре 2020 года его дочь Анастасия Джантураева задушила своих детей. Ее обвинили по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более малолетних). Женщина признала вину. Как писала «Комсомольская правда», Натансон не общался с дочерью, у них были «натянутые отношения».

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
ученый математик казино покер
Материалы по теме
Умер академик РАН, заслуженный географ России Петр Бакланов
Общество
Умер бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов
Общество
Умер участник миссии на Луну «Аполлон-16» Томас Маттингли
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 98,79 (—) Инвестиции, 07 ноя, 16:34 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 92,42 (—) Инвестиции, 07 ноя, 16:34
Британия ввела санкции против жены Мордашова и золотодобытчиков Политика, 15:03
Астрономы обнаружили восемь новых суперземель с помощью телескопа TESS Общество, 15:03
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 15:02
Выдачи ипотеки упали почти на 20% после роста ставок и ограничений ЦБ Финансы, 15:00
В группе «Дело» и «Трансконтейнере» сменится руководство Бизнес, 15:00
Страны G7 и США пришли к согласию о недопустимости оккупации сектора Газа Политика, 14:58
Зеленский сообщил об эвакуации 43 украинцев из сектора Газа Политика, 14:57
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Легче, чем в Тюмень: как российской компании выйти на рынок США Pro, 14:54
Персональный гид по образованию и карьерному росту: как им стать Экономика образования, 14:53
Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС Политика, 14:50
Аутсайдер КХЛ прервал серию поражений Спорт, 14:46
Набиуллина: ЦБ перейдет к массовому внедрению цифрового рубля в 2025 году Крипто, 14:41
Зачем производитель автомобилей запустил свою космическую программу РБК и Geely, 14:41
Путин присвоил командующему группировки «Восток» новое звание Политика, 14:38