Умер математик, автор книг о казино Лев Натансон

В Москве умер математик, автор серии книг об азартных играх, разработчик алгоритмов для компьютерной игры в преферанс «Марьяж» Лев Натансон. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность

Лев Натансон (Фото: game-wiki.guru)

Умер математик, автор книг об азартных играх, разработчик симуляторов покера Лев Натансон. Его смерть подтвердил РБК профессиональный игрок Дмитрий Лесной, в соавторстве с которым Натансон выпускал книги.

По данным телеграм-канала SHOT, ученый умер из-за острой сердечной недостаточности. Тело Натансона обнаружила племянница в его квартире на улице Свободы в районе Покровское-Стрешнево.

Лев Натансон — математик-программист, специалист по покеру. В соавторстве с Лесным они выпустили серию книг об азартных играх, в том числе о покере, рулетке и блэкджеке. Также Натансон разработал алгоритмы компьютерной игры в преферанс «Марьяж», созданной Лесным.

В ноябре 2020 года его дочь Анастасия Джантураева задушила своих детей. Ее обвинили по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более малолетних). Женщина признала вину. Как писала «Комсомольская правда», Натансон не общался с дочерью, у них были «натянутые отношения».