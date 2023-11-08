Умер математик, автор книг о казино Лев Натансон
Умер математик, автор книг об азартных играх, разработчик симуляторов покера Лев Натансон. Его смерть подтвердил РБК профессиональный игрок Дмитрий Лесной, в соавторстве с которым Натансон выпускал книги.
По данным телеграм-канала SHOT, ученый умер из-за острой сердечной недостаточности. Тело Натансона обнаружила племянница в его квартире на улице Свободы в районе Покровское-Стрешнево.
Лев Натансон — математик-программист, специалист по покеру. В соавторстве с Лесным они выпустили серию книг об азартных играх, в том числе о покере, рулетке и блэкджеке. Также Натансон разработал алгоритмы компьютерной игры в преферанс «Марьяж», созданной Лесным.
В ноябре 2020 года его дочь Анастасия Джантураева задушила своих детей. Ее обвинили по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более малолетних). Женщина признала вину. Как писала «Комсомольская правда», Натансон не общался с дочерью, у них были «натянутые отношения».