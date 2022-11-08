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Умер лидер рок-группы «Назарет» Дэн Маккаферти

Музыканту было 76 лет. Группа «Назарет» основана в 1968 году
Дэн Маккаферти
Дэн Маккаферти (Фото: Thomas Frey / imageBROKER.com / Global Look Press)

Основатель и лидер шотландской рок-группы «Назарет» Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил бас-гитарист группы Пит Эгнью.

«Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное сообщение, какое мне когда-либо приходилось делать», — написал он на странице группы в Facebook (принадлежит Meta Platforms, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

В июле 2022 года скончался другой основатель группы, гитарист Мэнни Чарлтон. Таким образом, Эгнью остался последним из коллектива друзей, создавших «Назарет» в 1968 году.

Материал дополняется. 

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