Газета в Бурятии заявила о запросе МВД IP-адресов возмущенных читателей

Редакция бурятской газеты «Номер один» получила запросы из МВД республики с просьбой предоставить данные читателей, оставивших комментарии под статьей о расходах правительства региона. Редакция решила отказать ведомству

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

После публикации статьи «Правительство Бурятии потратит миллионы на обновление автопарка и мебели» редакция газеты «Номер один» получила два письма из МВД Бурятии с просьбой предоставить персональные данные читателей, оставивших под заметкой критические комментарии.

Сообщение об этом опубликовано на сайте издания. В нем говорится, что один запрос редакция получила от Центра по противодействию экстремизму, а второе — из отдела «К».

В статье шла речь о закупках администрацией главы и правительства республики шести машин на сумму более 7,2 млн руб., а также новой мебели. «Публикация вызвала гнев и возмущение читателей, что в условиях нынешнего социально-экономического положения республики нам кажется вполне естественным. При этом редакция сайта «Номер один», а также Роскомнадзор не усмотрели в размещенных комментариях никакого нарушения закона», — говорится в сообщении.

В Центре по противодействию экстремизму посчитали, что авторы комментариев «склоняют к воспрепятствованию деятельности государственных органов власти». В письме из отдела «К» сослались на законы «О полиции» и «Об оперативно-разыскной деятельности».

Сославшись на статьи законов «О персональных данных» и «О средствах массовой информации», редакция опубликовала ответ на оба послания, который подписала главный редактор Оксана Сажинова. В нем говорится, что «редакция не вправе предоставить информацию об IP-адресах, так как они подпадают под определение «Персональные данные».

В пресс-службе МВД Бурятии РБК сообщили, что «пока не комментируют» информацию о запросах ведомства по поводу IP-адресов читателей.

Главный редактор газеты «Номер один» Оксана Сажинова рассказала РБК, что такой запрос от сотрудников полиции поступил впервые. «Наша позиция одна — мы должны соблюдать закон, который охраняет права наших читателей. У нас сейчас общение [с сотрудниками МВД] в правовом поле, они нам присылают запросы, на которые мы официально отвечаем. Не вижу здесь никакой трагедии», — сказала она. Сажинова не смогла уточнить, данные о каком количестве пользователей запросила полиция.