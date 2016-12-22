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Один из организаторов «бульдозерной выставки» умер в Италии
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Один из организаторов «бульдозерной выставки» умер в Италии
Общество, 01:51
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Один из организаторов «бульдозерной выставки» умер в Италии
В итальянском городе Флоренция умер художник Оскар Рабин, который в 1974 году был одним из организаторов так называемой «бульдозерной выставки» в Москве
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Оскар Рабин умер на 91-м году жизни в Италии, куда он приехал для участия в выставке, сообщает агентство ТАСС. Уже во Флоренции художник попал в больницу, перенес операцию, но в итоге умер в результате острого сердечного приступа.

Рабин родился в 1928 году в Москве. После обучения в Рижской академии искусств, он поступил в институт имени Сурикова в столице, однако был исключен из него «за формализм». Рабин увлекся авангардом, а в конце 1950-х был одним из основателей художественной группы «Лианозово», объединявшей нонконформистов.

В 1974 году Рабин, картины которого в к тому времени стали пользоваться популярностью в странах Запада, стал одним из главных организаторов выставки на открытом воздухе. Ее разогнали при помощи бульдозеров, в связи с чем в историю она вошла как «бульдозерная выставка».

В 1977 году Рабин был задержан и отправлен под домашний арест. Вскоре ему разрешили выехать во Францию. Уже находясь в Париже, художник был лишен советского гражданства. Российский паспорт ему был возвращен только в 2006 году.

Как сообщил ТАСС официальный представитель художника Марк Ивасилевич, Рабин будет похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.
Автор: Артем Филипенок.
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