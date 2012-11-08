5. 38-я параллель

Корейская народная армия строилась исходя из концепции Сонгун – "Армия на первом месте". В 1995г., спустя год после смерти великого вождя Ким Ир Сена, эта идеология стала официальной. В КНДР армия стала "синонимом народа, государства и партии", приоритетом во всех государственных делах, включая распределение национальных ресурсов.

В начале 2000-х гг. политика Сонгун включала в себя программу объединения с Южной Кореей. Северокорейская пресса утверждает, что только Сонгун может гарантировать мир на полуострове и предотвратить атаку со стороны США. При этом военный бюджет КНДР – самый скудный среди стран, попавших в наш рейтинг: находящаяся в плачевном состоянии экономика страны не позволяет властям выделять на оборонные нужды более 5 млрд долл.

С момента окончания Корейской войны в 1953г. армия КНДР фактически находится в постоянной боевой готовности. Численность вооруженных сил составляет 1 млн 106 тыс. человек, при этом в активном резерве находятся еще 8 миллионов. Таким образом, в Корейской народной армии (КНА) несут службу столько же солдат, сколько в Вооруженных силах РФ, несмотря на то, что население России в 5,5 раз превышает северокорейское.

Помимо собственно Корейской народной армии, в состав Национальных вооруженных сил КНДР входят Рабоче-крестьянская красная гвардия и Молодежная красная гвардия. В стране действует обязательная воинская повинность: на военную службу призываются граждане по достижении 17 лет.

Значительная часть северокорейских войск расположена вблизи Демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей. В Вонсане дислоцируются более 60% от общего числа соединений и частей сухопутных войск, а также более 40% частей и соединений ВВС и ПВО. Самолеты базируются в основном на 30 из 70 аэродромов вокруг Пхеньяна.

В южных провинциях, вдоль военно-демаркационной линии по 38 параллели (протяженностью 250 км), разделяющей КНДР и Республику Корея, оборудована оборона 4-х армейских корпусов. В полосе каждого корпуса прорыто 5-6 туннелей протяженностью несколько километров для связи тыловых районов корпусов с зоной демаркационной линии. В итоге южные районы страны при выполнении национальной задачи по превращению территории страны в "неприступную крепость" оказались сплошной зоной заграждений.

Как и большинство армий мира, КНА подразделяется на сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морские силы. Корейский военный флот по количеству боевых единиц (708) уступает лишь США и Китаю. Главная боевая сила ВМС Северной Кореи – 58 подводных лодок. В состав военно-морских сил КНДР входят два флота – Восточный флот, действующий в Японском море, и Западный флот, выполняющий задачи в Корейском заливе и Желтом море. Предположительно, именно северокорейская подводная лодка 27 марта 2010г. торпедировала и потопила корвет Cheonan ВМС Южной Кореи.

КНА почти в два раза превосходит вооруженные силы Южной Кореи по численности: в армии Республики Корея служат всего 653 тыс. человек. ВВС двух стран примерно равны по числу боевых единиц (более 1,5 тыс.). При этом у КНДР в 2 раза больше танков (5 тыс. 410 против 2,5 тыс.). ВМС Южной Кореи представлены 170 боевыми кораблями, включая 14 подлодок, 9 фрегатов и 1 эсминец. У Пхеньяна очевидное превосходство по количеству подводных лодок, но при этом всего три фрегата, а эсминцев и авианосцев нет вовсе.

В октябре 2006г. Северная Корея впервые провела испытания ядерного оружия. По данным западных СМИ, в настоящее в арсенале КНДР находятся от 5 до 10 боеголовок. При этом Пхеньян продолжает развивать свою ракетную программу: страна ведет разработку межконтинентальной баллистической ракеты "Тэпходон-3", которая будет иметь дальность полета 10-12 тыс. километров.

Последний вооруженный конфликт/боевое столкновение

Последний вооруженный конфликт/боевое столкновение

Обстрел южнокорейского острова Йонпхендо.

Сроки: 23 ноября 2010г.

Итог: Обострение отношений с Республикой Корея.

Потери: От 5 до 10 погибших.



