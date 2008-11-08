Названы номинанты Европейской киноакадемии

Сегодня были названы претенденты на награду Европейской киноакадемии, сообщает Би-би-си.

Учитывая бум европейского кино в 2008г., в частности победу на Каннском кинофестивале французской ленты "Класс", комитету Европейской киноакадемии было из чего выбрать. На звание лучшего европейского фильма претендуют ленты "Дива" (Италия), "Класс" (Франция), "Гоморра" (Италия), "Беззаботная" (Великобритания), "Приют" (Испания) и "Вальс с Баширом" (Израиль, Франция, Германия).

Номинантами на лучшую мужскую роль стали Джеймс МакЭвой за игру в ленте "Искупление" и Майкл Фассбендер за роль борца ИРА в фильме "Голод". Игру Тони Севилья выдели сразу в двух фильмах "Гоморра" и "Дива". Главными претендентами на награду за лучшую женскую роль стали Кристин Скотт-Томас за фильм "Я любила тебя долго" и Салли Хоукинс за фильм "Беззаботная".

За звание лучшего режиссера поборются Стив Мак Куин ("Голод") и Лоран Канте ("Класс").

Актриса Джуди Денч, бессменная начальница Джеймса Бонда, получит награду за свой вклад в киноискусство. Европейская киноакадемия была основана в 1988г. В нее входят кинематографисты из разных стран. Главная цель киноакадемии продвижение европейского кино. 21-ая церемония вручения наград Европейской киноакадемии пройдет 6 декабря 2008г. в Копенгагене.