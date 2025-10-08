Умер театровед и эксперт по Шекспиру Алексей Бартошевич

Алексей Бартошевич (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Умер театровед Алексей Бартошевич, подтвердил РБК ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.

Бартошевичу было 85 лет. Он родился в Москве 4 декабря 1939 года в театральной семье. Его отец — Вадим Шверубович, основатель постановочного факультета Школы-студии МХАТ, а дед — актер МХАТа Василий Качалов.

Бартошевич учился в ГИТИСе на театроведческом факультете и там начал углубленно изучать творчество британского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Его дипломная работа называлась «Гамлет» в интерпретации Немировича-Данченко».

Материал дополняется