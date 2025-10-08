 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер театровед и эксперт по Шекспиру Алексей Бартошевич

Алексей Бартошевич
Алексей Бартошевич (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Умер театровед Алексей Бартошевич, подтвердил РБК ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.

Бартошевичу было 85 лет. Он родился в Москве 4 декабря 1939 года в театральной семье. Его отец — Вадим Шверубович, основатель постановочного факультета Школы-студии МХАТ, а дед — актер МХАТа Василий Качалов.

Бартошевич учился в ГИТИСе на театроведческом факультете и там начал углубленно изучать творчество британского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Его дипломная работа называлась «Гамлет» в интерпретации Немировича-Данченко».

Материал дополняется

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Яна Баширова Яна Баширова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В ЦБ исключили «резкие шаги» по работе карт Visa и Mastercard Финансы, 19:54
Медведев выругался матом после выхода в 1/4 финала «Мастерс» в Шанхае Спорт, 19:46
Умер театровед и эксперт по Шекспиру Алексей Бартошевич Общество, 19:41
СК назвал основную версию убийства архитектора Супоницкого в Петербурге Общество, 19:39
Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым из-за «ЛГБТ-пропаганды» Общество, 19:34
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ЦБ направил Росимуществу предписание о не сделанной оферте по акциям ЮГК Инвестиции, 19:22
СКА проиграл пятый подряд матч в КХЛ Спорт, 19:19
Бундестаг отменил процедуру ускоренного получения гражданства Германии Политика, 19:14
«РИА Новости» узнало о подозреваемом в убийстве архитектора в Петербурге Общество, 19:11
Сийярто осудил защиту Польшей украинца, обвиняемого в подрыве Nord Stream Политика, 19:07
В России сократили квоты на выдачу иностранцам разрешений на проживание Общество, 19:07
Путин и Алиев в Таджикистане проведут встречу впервые с прошлой осени Политика, 19:04