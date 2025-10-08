Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым из-за «ЛГБТ-пропаганды»

На канале Собчак вышло интервью с блогером и племянником Андрея Григорьева-Апполонова Сергеем. РКН увидел в выпуске «признаки ЛГБТ-пропаганды» и попросил удалить его, Собчак подчинилась

Ксения Собчак (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Канал «Осторожно, Собчак» на YouTube был вынужден удалить выпуск с блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым из-за претензий Роскомнадзора, сообщила Ксения Собчак.

«Вчера получили предписание Роскомнадзора, ведомство считает, что там есть признаки лгбт-пропаганды. <...> я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России», — написала она. «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.

Собчак извинилась перед героем интервью и зрителями «за это вынужденное удаление».

РБК направил запрос в РКН.

Сергей Григорьев-Апполонов — племянник Андрея Григорьева-Апполонова, Рыжего из группы «Иванушки International». Сергей тоже занимался музыкой: вместе с крестным сыном солиста группы и его тезкой он создал дуэт #AppolonovGang. Известен также как блогер (у него 1,6 млн подписчиков в Instagram, владелец которого, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Блогер рассказывал, что родился в Саратове в скромной семье, в школе сталкивался с «буллингом, чувством одиночества, непониманием». Высшее образование получил в сфере управления и информатики и впервые поехал в Европу (в Германию) студентом, в итоге после выпуска он уехал в эту страну. Он нашел работу в фармкомпании, добился карьерного роста, но потом решил перестать быть «офисным планктоном» и заняться блогерством. Он живет в Париже, выкладывает видео и фото, где одет в наряды, близкие к женским, и проводит практикумы, например по рекламе в соцсетях.