Суд наложил арест на дома бизнесмена Новицкого в Италии и Великобритании

Евгений Новицкий (Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС)

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу предпринимателя Евгения Новицкого, находящегося в процессе процедуры банкротства, и постановил наложить арест на принадлежащее ему имущество, расположенное за пределами России.

Речь идет о вилле «Казали ди Паола», расположенной в провинции Латина итальянского региона Лацио, и о жилом доме в Лондоне.

Ранее Арбитражный суд Москвы отказал Новицкому в принятии обеспечительных мер, посчитав, что должник не доказал угрозу утраты имущества.

Апелляционная инстанция отменила это решение, поскольку иностранные кредиторы уже инициировали процессы по его реализации.

Как сообщил РБК старший юрист компании Tenzor Consulting Group Базыр Николаев, представляющий Новицкого в этом судебном процессе, в числе кредиторов предпринимателя — семь организаций, среди которых банк «Траст», Union Bancaire Privée Limited (Великобритании), Banque de Luxembourg (Люксембург) и другие.

Суд признал, что обеспечительные меры — арест зарубежных активов — необходимы для сохранения конкурсной массы и защиты прав всех кредиторов до введения процедуры реализации имущества.

Апелляционный суд отметил, что в отношении Италии действуют международные правовые механизмы, позволяющие обеспечить исполнение российских судебных актов. Так, конвенция между СССР и Италией о правовой помощи по гражданским делам 1979 года предусматривает возможность признания и исполнения решений российских судов, в том числе в делах, связанных с трансграничным банкротством.

«В самой Италии также сформировалась судебная практика, признающая решения российских судов, если они вынесены в соответствии с «принципами универсализма и международной вежливости», пояснил юрист Николаев.

С Великобританией ситуация иная — между странами нет действующего международного договора о взаимном признании судебных решений. Однако, как утверждает Николаев, в «правоприменительной практике Англии и Уэльса известны случаи признания полномочий финансового управляющего на территории соответствующей юрисдикции, что допускает и возможность исполнения обеспечительных мер, принятых «банкротным» судом».