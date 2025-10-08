 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд наложил арест на дома бизнесмена Новицкого в Италии и Великобритании

Евгений Новицкий
Евгений Новицкий (Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС)

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу предпринимателя Евгения Новицкого, находящегося в процессе процедуры банкротства, и постановил наложить арест на принадлежащее ему имущество, расположенное за пределами России.

Речь идет о вилле «Казали ди Паола», расположенной в провинции Латина итальянского региона Лацио, и о жилом доме в Лондоне.

Ранее Арбитражный суд Москвы отказал Новицкому в принятии обеспечительных мер, посчитав, что должник не доказал угрозу утраты имущества.

Апелляционная инстанция отменила это решение, поскольку иностранные кредиторы уже инициировали процессы по его реализации.

Как сообщил РБК старший юрист компании Tenzor Consulting Group Базыр Николаев, представляющий Новицкого в этом судебном процессе, в числе кредиторов предпринимателя — семь организаций, среди которых банк «Траст», Union Bancaire Privée Limited (Великобритании), Banque de Luxembourg (Люксембург) и другие.

Суд признал, что обеспечительные меры — арест зарубежных активов — необходимы для сохранения конкурсной массы и защиты прав всех кредиторов до введения процедуры реализации имущества.

Апелляционный суд отметил, что в отношении Италии действуют международные правовые механизмы, позволяющие обеспечить исполнение российских судебных актов. Так, конвенция между СССР и Италией о правовой помощи по гражданским делам 1979 года предусматривает возможность признания и исполнения решений российских судов, в том числе в делах, связанных с трансграничным банкротством.

«В самой Италии также сформировалась судебная практика, признающая решения российских судов, если они вынесены в соответствии с «принципами универсализма и международной вежливости», пояснил юрист Николаев.

С Великобританией ситуация иная — между странами нет действующего международного договора о взаимном признании судебных решений. Однако, как утверждает Николаев, в «правоприменительной практике Англии и Уэльса известны случаи признания полномочий финансового управляющего на территории соответствующей юрисдикции, что допускает и возможность исполнения обеспечительных мер, принятых «банкротным» судом».

Евгений Новицкий — предприниматель и ученый, бывший президент холдинга АФК «Система». В июне 2024 года он был задержан по обвинению в шести преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Обвинения связаны с хищением средств негосударственного пенсионного фонда «Урал ФД». Согласно данным следствия, ущерб по делу превысил 9 млрд рублей.
Требования кредиторов составили около 12 млрд рублей. Евгений Новицкий находится под домашнем арестом и ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Авторы
Теги
Надежда Сарсания, Дмитрий Серков
арест имущества Банкротство Евгений Новицкий суд Италия Великобритания
