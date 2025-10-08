 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичам спрогнозировали на среду облачную погоду

В Москве в среду, 8 октября, ожидается облачная погода. Днем температура воздуха составит 14 градусов тепла с ощущением небольшой сырости, следует из данных сервиса «Яндекс.Погода».

Скорость ветра останется невысокой — около 1,1 м/с, так что неприятного ощущения от порывов не ожидается. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, что близко к нормальным значениям.

До конца недели в Москве погода будет характеризоваться стабильно прохладной обстановкой. Дневные температуры будут колебаться в пределах 11—15 градусов, в то время как ночные опустятся до 9—12 градусов. Осадки маловероятны, так как синоптики не прогнозируют даже легких дождей. Атмосферное давление ожидается в диапазоне от 752 до 755 мм ртутного столба, без значительных скачков.

«Низкое давление в Москве определяет облачность, поэтому небольшой дождик прогнозируется, условий для сильных дождей нет. В целом за всю неделю выпадет от 4 до 10 мм [осадков]», — рассказал ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дневные температуры, с его слов, будут на 3,5 градуса выше нормы в течение всей недели. Вильфанд предупредил, что на выходных в Москве ожидается дождь, а с начала следующей недели осадки станут еще более выраженными, воздух будет прогреваться до примерно 10 градусов тепла.

