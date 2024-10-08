Прокуратура вмешалась в конфликт из-за отказа брать учеников в 10-й класс

Прокуратура Москвы потребовала принять дополнительные меры по обеспечению и соблюдению прав несовершеннолетних. В отказе перевести школьника в 10-й класс прокуроры увидели нарушение права на образование

Школа № 57 в Москве (Фото: Shakko / Wikipedia)

Прокуратура встала на сторону школьника в споре о зачислении в 10-й класс

Прокуратура Москвы выявила нарушение в школе № 57 из-за отказа зачислить ученика в 10-й класс. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на жалобу одного из родителей, Кирилла Малютина. Его сына руководство школы не зачислило в 10-й класс после окончания 9-го, после чего Малютин обратился в прокуратуру и суд. РБК ознакомился с текстом полученного им документа. На проблему с поступлением школьников в 10-й класс жаловались в этом году родители во многих регионах.

Согласно сообщению прокуратуры, школа нарушила требования федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в частности — право учащихся на получение среднего общего образования. Для устранения нарушения ведомство вынесло представление директору школы Анне Вахнеевой. По общим правилам, представления прокуратуры подлежат безотлагательному рассмотрению, конкретные меры для устранения нарушения должны быть приняты в течение месяца.

РБК направил запрос школу № 57 с просьбой уточнить, какие меры планируется принять. На звонки в школе не ответили.

Также прокуратура обратилась в департамент образования и науки Москвы с требованием принять «дополнительные меры по обеспечению и соблюдению прав несовершеннолетних, завершивших программу основного общего образования, на получение среднего общего образования». В департаменте РБК не ответили на вопрос о том, какие меры планируется принять.

Как рассказал РБК отец школьника Кирилл Малютин, 25 июня он получил письмо о том, что его сын, ученик 9-го «В» класса, не рекомендован педсоветом к зачислению в 10-й класс из-за низкого результата ОГЭ по математике, нарушений дисциплины, академических задолженностей в 8-м и 9-м классах, сложностей с освоением программы. «Эти претензии были без какой-либо конкретики, фактов, просто перечислены», — утверждает он. Кроме того, рассказал Малютин, в январе этого года школа сообщила учащимся и родителям правила поступления в 10-й класс, согласно которым достаточно было сдать ОГЭ на 4 и 5, чтобы продолжить обучение в школе. Его сын, говорит Малютин, сдал ОГЭ с необходимыми результатами. Это подтверждается и письмом прокуратуры, в котором указано, что ученик получил 4 балла за итоговую аттестацию по русскому и английскому языкам, а математику и географию сдал на 5.

В конце августа Малютин получил от школы выписку из протокола решения педсовета от 10 января 2024 года, согласно которому помимо опубликованных правил поступления в 10-й класс (включают результаты ОГЭ) были приняты не опубликованные критерии для незачисления детей в 10-й класс, при этом они отличались от приведенных в письме педсовета от 25 июня. «Принимая решение о незачислении моего сына в 10-й класс, педсовет даже не принял во внимание опубликованные правила поступления», — указал Малютин.

По его словам, с аналогичной проблемой столкнулись еще 14 одноклассников его сына из 24 учащихся в 9-м «В» классе, но не все родители стали бороться за место детей в школе.

После безуспешных попыток решить проблему в общении со школой Малютин подал иск в Хамовнический суд. Узнав об иске, уже на следующий день директор школы предложила его сыну «без сдачи необходимых для поступления экзаменов» продолжить учебу в 10-м гуманитарном спецклассе. Но семья Малютиных отказалась от предложения, и отец самостоятельно написал заявление об отчислении сына из школы, а также забрал иск из суда. «Своей цели я достиг — 57-й школе пришлось изменить свое несправедливое решение», — пояснил он. Сейчас сын Кирилла Малютина учится в другой школе.

Об аналогичной ситуации РБК сообщил отец другой ученицы 9-го «В» класса школы № 57 Сергей Шереметьев. Он также обратился в суд и прокуратуру. Судебное заявление Шереметьев также отозвал, так как после уведомления об иске школа и его дочери предложила продолжить обучение. В результате ученица решила перейти в другую школу. Прокуратура пока не ответила на заявление Шереметьева.

«До момента получения письма из прокуратуры было получено большое количество отписок из других инстанций. Теперь же очевидно, что эти нарушения со стороны школы не бредни обиженных родителей, а подтвержденный факт», — указал Малютин.

Правила школ и профильные классы

В департаменте образования и науки Москвы сообщили РБК, что в соответствии со ст. 66 и 67 закона «Об образовании» школы самостоятельно устанавливают правила отбора учащихся для приема в 10-й класс в зависимости от сложности программ обучения. Такая же норма прописана в приказе Министерства просвещения (от 2 сентября 2020 года), добавили там.

«Школа № 57 установила свои правила приема в соответствии с этими нормами и заранее разместила информацию об этом на своем сайте. Известно о ситуации, когда родители не согласились с решением администрации школы не принимать ребенка в определенный класс по результатам отбора. Администрация учреждения пошла навстречу и предложила детям обучаться у них, но в других классах. В одном случае родители отказались, в другом — согласились, но позже перешли в другую школу», — прокомментировали ситуацию в департаменте. Там также отметили, что учет результатов ОГЭ для поступления в профильные классы, где учащиеся получают углубленную подготовку по выбранным предметам, в первую очередь устанавливается в интересах школьников «для их комфортной и эффективной учебы».

Конкурсный отбор могут проводить исключительно для приема в профильные классы, а в соответствии с законом «Об образовании» в школе должны существовать и общеобразовательные классы, куда обязаны принимать или переводить детей без каких-либо дополнительных условий отбора, говорит председатель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова. По факту в большинстве школ на данный момент отсутствуют привычные общеобразовательные классы, отметила она. К тому же, по ее словам, школы могут вводить в заблуждение, открывая классы с «универсальным профилем», которые являются не общеобразовательными, а такими же профильными классами, при переходе или зачислении в которые необходимо пройти конкурсный отбор.

Менькова также сослалась на постановление Конституционного суда от 23 июля 2020 года 39-П, в котором разъяснено, что законодательство допускает организацию индивидуального отбора при приеме в школы для получения профильного среднего общего образования, но при этом закон не содержит указания на то, что результаты индивидуального отбора могут служить основанием для отчисления учащихся из общеобразовательной организации. «По закону «Об образовании» вообще не предусмотрено досрочное отчисление несовершеннолетних из школы, кроме как по заявлению родителей. Но мы видим, что детей все равно незаконно отчисляют после 9-го класса», — говорит Менькова.

Как проблемы с отказом в зачислении решались в других регионах

Этим летом сообщения о том, что ученикам отказывают в зачислении в 10-й класс, фиксировались в разных регионах страны. К примеру, аналогичная проблема возникла в Екатеринбурге, где учащуюся в гимназии № 13 после окончания 9-го класса отказались зачислить в профильный класс для продолжения обучения. Ситуация разрешилась также после вмешательства прокуратуры, но в этом случае нашли дополнительные обстоятельства. Выяснилось, что отец школьницы — участник военной операции на Украине, поэтому ребенок имеет преимущественное право на зачисление.

Генеральная прокуратура также выявила нарушения в Краснодарском крае, Оренбургской области и других регионах. «Органы власти и администрации муниципальных школ нарушают права детей на получение бесплатного и общедоступного образования. Вопреки положениям закона и желанию детей им отказывают в зачислении в 10-й класс, так как дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов», — сообщало ведомство.

Генпрокуратура также указала, что в июле в одной из краснодарских школ 46 ученикам отказали в дальнейшем обучении из-за среднего балла аттестата ниже 4,4. В результате в отношении директора возбудили дело из-за нарушения требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса (ч. 5 ст. 19.30 КоАП).

В Минпросвещения РБК в сентябре сообщили, что совместно с регионами держат на постоянном контроле вопросы, связанные с переходом школьников в следующий класс. При этом «каждый спорный случай рассматривается отдельно, и прежде всего по ним принимаются решения в интересах ребенка», утверждают в ведомстве. Для поступления в 10-й класс школьнику необходимо получить аттестат об основном общем образовании, а индивидуальный отбор не имеет отношения к государственному образовательному стандарту среднего общего образования, указали в министерстве.