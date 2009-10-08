Ревнивый житель Н.Тагила устроил взрыв на железнодорожной станции

На станции Смычка в Нижнем Тагиле Свердловской области в результате взрыва в одном из помещений погибли два человека, еще двое получили тяжелые ранения.

Как сообщил РБК представитель городского управления внутренних дел, инцидент произошел в 8:30 по местному времени (6:30 мск). 36-летний местный житель пришел на совещание руководителей станции, в котором принимала участие его сожительница.

По предварительным данным, мужчина преднамеренно шел на преступление, так как у него, кроме взрывного устройства, также было холодное оружие. Причиной, побудившей его прийти на совещание, по всей видимости, стали натянутые отношения с сожительницей - дежурной станции - из-за ревности к начальнику станции, отметил собеседник агентства.

Конфликт разгорелся прямо на месте. Мужчина вошел в кабинет начальника и сразу нанес ему удар ножом. Тот попытался сопротивляться, в результате возникшей потасовки прогремел взрыв. Погибли и начальник станции, и дежурная. В отношении же ревнивца возбуждено уголовное дело ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух или более лиц).