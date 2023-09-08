Умер бывший креативный директор Dior Марк Боан

Марк Боан готовил коллекции для модного дома на протяжении почти 30 лет, сменив на посту креативного директора Ива Сен-Лорана. Его клиентками были Грейс Келли и Элизабет Тейлор

Марк Боан (Фото: Wallace Seawell / Reuters)

Французский кутюрье Марк Боан, занимавший на протяжении почти 30 лет пост креативного директора Dior, умер в возрасте 97 лет, сообщает Le Figaro.

Дизайнер скончался в своем доме в коммуне Шатийон-сюр-Сен в регионе Бургундия — Франш-Конте, где он жил с 1990-х годов.

Боан родился 22 августа 1926 года в муниципалитете в Верьер-ле-Бюссон в Иль-де-Франс. Он оставил учебу, чтобы работать с дизайнером Жаном Пату, а в 1946 году устроился ассистентом в модный дом Робера Пиге, где учился у Юбера де Живанши. Позднее он работал еще с несколькими дизайнерами, а в 1957-м перешел в Dior. С самим Кристианом Диором он познакомился благодаря своей подруге — журналистке издания Elle. В том же году основатель модного дома умер, а Боан стал работать в лондонском подразделении компании, где отвечал за линию готового платья. В 1959 году он на время ушел из Dior, однако уже год спустя владевший на тот момент домом Марсель Буссак пригласил его занять место креативного директора Dior. Занимавший этот пост Ив Сен-Лоран был призван в армию.

При нем модный дом запустил линию Miss Dior и детскую линию Baby Dior, а позднее — мужскую Christian Dior Monsieur. В 1984 году Dior купил Бернар Арно, а в 1989-м Боана уволили с поста креативного директора, что стало для дизайнера неожиданностью. Его место занял Джанфранко Ферре. После ухода, в 1990-х годах, Боан недолго проработал креативным директором английского дома Norman Hartnell, после чего поселился в Бургундии.

За годы своей карьеры Марк Боан одевал Грейс Келли, принцессу Монакскую Каролину, Элизабет Тейлор и Франсуазу Саган.