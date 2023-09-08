Инвестиции в человека: как Москва повышает доверие в социальной сфере

Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе

В Москве для улучшения качества здравоохранения, образования, воспитания и социальной защиты продолжат развивать инфраструктуру, увеличивать прозрачность процессов, использовать цифровые технологии. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарном заседании Форума социальных инноваций регионов в Гостином Дворе. Одним из ключевых вызовов в этой работе она назвала повышение уровня доверия в социальной сфере и рассказала, как Москва справляется с этой задачей. Другие участники заседания поддерживают, что ставку нужно делать на повышение доверия и отмечают важность инвестиций «не в бетон, а в человека».

«Когда вопрос идет о здравоохранении, образовании, воспитании, социальной безопасности, это не то же самое, что построить дом, проложить дорогу. Это гораздо сложнее, — говорит Ракова. — Создание инфраструктуры и формирование организационных структур — это здорово. Но в социальной сфере на первый план уже выходит формирование нового уровня культуры коммуникации и доверия».

Выступление Анастасии Раковой (Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе)

Не должно быть дисбаланса между инвестициями в инфраструктуру и инвестициями в человека, соглашается гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева. В связи с этим, отметила она, следует уделять большее внимание развитию корпоративной культуры в социальной сфере с ориентацией на человека, созданию новых сервисов и коммуникаций при решении самых разных жизненных ситуаций.

Что не так с доверием в обществе

Всегда есть традиционные сложности в доверии между врачами и пациентами, не менее сложно врачам договориться между собой, непростые отношения между учителями, родителями, учениками, перечисляет Ракова. Найти консенсус, выстроить доверие между ними — это очень сложная и важная наша задача, подчеркивает заммэра.

На проблемы с доверием в обществе обратил внимание в своем выступлении и доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Он отметил, что доверие внутри общества — один из главных ресурсов экономического роста страны. Он привел в пример исследование французских экономистов Яна Алгана и Пьера Каю, которое показало, что «если бы в России уровень доверия людей друг к другу был такой как в Швеции, то в России валовый продукт на душу населения был бы на 69% выше».

Выступление Александра Аузана (Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе)

Что бы государство ни предпринимало, реальным ускорителем всех процессов действительно является доверие, согласился министр экономического развития России Максим Решетников: «Мы всегда говорим, что инвестиции в экономику — это доверие и настроение. Это же касается и процессов в социальной сфере».

Больше открытости

Чтобы сформировать доверие в социальной сфере необходима открытость, говорит вице-мэр столицы. В качестве примера она рассказала, что на старте масштабной программы капитального ремонта столичных поликлиник подавляющее большинство москвичей, согласно соцопросам, были против этой инициативы, опасаясь, что проекты не будут реализованы или будут реализованы плохо. В течение года власти вели работу, чтобы сформировать доверие граждан к этому проекту, подчеркивает заммэра.

«По каждой поликлинике мы составили индивидуальную брошюру (что будет, на каком этаже, какие кабинеты, какое оборудование). Четко продумали, куда переезжает действующая поликлиника. Подключили транспортный комплекс, чтобы пересмотреть некоторые маршруты. Отправили 5 млн индивидуальных сообщений москвичам. Тысяча сотрудников МФЦ три месяца обходили квартиры, рассказывая, какие изменения предстоят. Мы сделали четыре варианта шоу-рума, чтобы удовлетворить потребности наших главврачей. В результате мы сформировали такой уровень доверия, что 200 поликлиник отремонтировали за 2,5 года, хотя предполагали, что будем ремонтировать их пять лет», — рассказала Ракова.

Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе

За последние четыре года Москва вышла на уровень инвестиций в развитие инфраструктуры социальной отрасли в 30% от всего объема финансирования отрасли. «И в ближайшие 6 лет постараемся сохранить эту тенденцию, — подчеркнула вице-мэр. — Тотальное обновление инфраструктуры в короткие сроки стало возможным благодаря в том числе сформированному на тот момент доверию и жителей, и самих врачей».

Впереди программа капитального ремонта действующих школ — это около 1 тыс. зданий, рассказала Ракова: «И мы сейчас будем точно так же работать с учителями и родителями».

Вовлечь людей

Не менее важным фактором формирования доверия является повышение уровня вовлеченности людей в социальную сферу, уверена Ракова. Для этого, считает вице-мэр, необходимо не только формировать культуру ответственного отношения к себе, своему здоровью и развитию, но и создавать условия для легкого, свободного доступа к здоровому образу жизни, к медицинским услугам, к качественному образовательному контенту и социальным услугам.

В частности, власти столицы создают городскую среду, которая стимулирует поддерживать здоровый образ жизни. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов презентовал на пленарном заседании новый проект «Зеленое кольцо» по развитию городских рекреационных маршрутов, охарактеризовав его как «проект развития городской культуры». «Это проект инвестиций не в бетон, а именно в человека — вовлечение его в здоровый образ жизни, занятия спортом, активным отдыхом, мотивация его вообще выйти на улицу и как минимум просто ходить пешком, а как максимум — способствовать формированию городского сообщества», — объясняет Кузнецов.

Выступление Сергея Кузнецова (Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе)

«Мы также активно развиваем и строим новые клиники, в которых создана совершенно новая среда и даже лучше чем в частных клиниках, — продолжает Ракова. — Мы создали МЭШ (Московскую электронную школу) с широким образовательным контентом, который позволяет и слабым ребятам подтянуться, и сильным ребятам не останавливаться и добиваться высоких мировых результатов».

Вице-мэр добавила, что улучшения в социальной сфере легче реализовывать в эпоху ИТ-технологий. «Современные цифровые сервисы высвобождают время врачей, страхуют от ошибки и повышают качество медицинской помощи. Сейчас у нас 88 сервисов искусственного интеллекта, 52 работают в промышленной эксплуатации», — рассказала Ракова. Кроме того, ИТ-технологии делают получение услуг более легким и удобным, освобождают людей от лишних хождений по учреждениям. Так, перевод услуг социальной защиты в электронный вид избавил москвичей от 4 млн лишних походов в соцучреждения ежегодно, привела данные заммэра.

Быть честными

Не менее важным фактором повышения доверия в социальной сфере столичные власти считают честность. «Честность — это когда объем обязательств в социальной сфере обеспечен ресурсами. Другими словами, мы можем требовать от наших учреждений только то, на что эти ресурсы дали», — объясняет вице-мэр Ракова. Сложность, по ее словам, заключается в том, чтобы сформировать единые стандарты, отвечающие этим ресурсам. Речь тут идет о такой форме доверия как профессиональный консенсус.

«Сколько было обсуждений по поводу стандарта химиотерапевтического лечения, — приводит пример заммэра, рассказывая о внедрении московского стандарта онкопомощи. — Но сейчас уже все дискуссии не столь остры». Выработать профессиональный консенсус в том или ином стандарте не менее важно, чем сбалансировать его по ресурсам, обращает внимание Ракова. «И мы в Москве во всех профессиональных сообществах будем двигаться только в этом направлении», — резюмировала вице-мэр.

Опыт Москвы в регионах

Сегодня регионы активно тиражируют опыт Москвы, подчеркнула в ходе своего выступления Светлана Чупшева из Агентств стратегических инициатив по продвижению новых проектов: «То что мы начали делать два года назад, Москва делает уже почти десять лет. Эту клиентоцентричность московская команда реализует в своей политике в самых разных направлениях. Очень много мы взяли из практик Москвы — в образовании, в социальной поддержке, в здравоохранении. И сегодня регионы активно тиражируют эти практики. Это не про богатство. Да, у Москвы много ресурсов. Но это практики нефинансовоемкие, они лежат в плоскости корпоративной культуры».

Светлана Чупшева и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов (Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе)

В свою очередь, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что благодаря инновациям в социальной сфере и накопленным в стране лучшим практикам даже в отдаленных северных регионах есть грамотные ответы на современные вызовы. В частности, он привел в пример алгоритм анализа лучевых исследований и использование в этом процессе технологий искусственного интеллекта. «Я хочу здесь поблагодарить систему здравоохранения Москвы. Мы очень хорошо сотрудничаем. Три мнения: наш врач, коллеги, которые в Москве смотрят, мы дополнительно отправляем туда снимки, и теперь еще искусственный интеллект. Три мнения, которые сходятся в одной точке. Конечно, процент выявления значительно вырос. И за счет ИИ мы получаем неожиданный эффект, когда анализируем снимок на классическую пневмонию и находим первые признаки онкологии. Уже пять случаев за последнее время. И скорее всего, у людей будет все в порядке, потому что выявили очень рано», — рассказал Артюхов.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников добавил, что в условиях сложившегося дефицита кадров на первый план выходит не только эффективное использование труда в экономике, но и сбережение народа в самом широком понимании — рост продолжительности активной жизни, сохранение здоровья и возможности предлагать себя на рынок труда. «Многие регионы экспериментируют с инструментами в социальной сфере, и это тоже дает большой вклад. Здесь Москва является лидером, и это надо тиражировать», — подчеркнул Решетников.

Выступление Максима Решетникова (Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе)

Форум социальных инноваций в Гостином Дворе регионов продлится до 8 сентября. В его рамках пройдет более 50 мероприятий с участием более 300 федеральных и региональных экспертов в области медицины, карьеры, семьи, долголетия, психологического благополучия, высоких технологий и социальной поддержки. С полной программой Форума социальных инноваций регионов можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.