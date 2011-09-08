Двух выживших в крушении Як-42 спасли местные жители

Двух человек, выживших в катастрофе самолета Як-42, часть которого при падении упала в Волгу, из воды вытащили местные жители. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

О том, как нашли и спасли выживших в катастрофе под Ярославлем, изданию рассказала фельдшер туношенской райбольницы Наталья Панова. Она прибыла на место происшествия в составе бригады скорой помощи одной из первых.

"На месте уже были местные жители, - рассказала Н.Панова. - Один из них бросился в воду и среди тел нашел живого. Это был бортмеханик Александр Сизов. У него был перелом правого бедра и правой ноги, скальпированная рана головы и ожоги лица. Мужчина находился в состоянии болевого шока и ничего не говорил. Мы оказали ему первую помощь и отправили на подъехавшей из Ярославля скорой в больницу".

Другого выжившего, нападающего "Локомотива" Александра Галимова, по словам Н.Пановой, подобрал местный рыбак и на моторной лодке повез в Ярославль. Получивший множественные травмы и ожоги 80% поверхности тела хоккеист, как сообщили вчера вечером врачи, был прооперирован, но его состояние остается крайне тяжелым.

Напомним, 7 сентября 2011г. под Ярославлем в 16:05 мск разбился самолет Як-42. На борту воздушного судна находилась хоккейная команда "Локомотив" (Ярославль), которая летела в Белоруссию для участия в запланированном на 8 сентября 2011г. матче с клубом "Динамо" (Минск).

По последним данным, на борту потерпевшего крушение Як-42 находились 45 человек. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ст.263 (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта) Уголовного кодекса РФ.