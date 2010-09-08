Ситуация с пожарами в Алтайском крае стремительно ухудшается

Ситуация с лесными пожарами в Алтайском крае стремительно ухудшается: уже нескольким населенным пунктам региона грозит возгорание. Россия отправила в Казахстан запрос о разрешении задействовать в тушении огня авиацию на границе двух государств.

Как РБК сообщили в главном управлении МЧС по Алтайскому краю, пламя вплотную подошло к селу Бастан Михайловского района. В населенном пункте загорелась ферма и 6 жилых домов. В настоящее время ведется опашка охваченной огнем территории, по кромке бора расставлена пожарная техника.

Село Бастан состоит из 410 домов, в которых проживают 1 тыс. 176 человек. Как ранее сообщало МЧС России, огонь полностью уничтожил 433 дома в селе Николаевка. Без крова остались более 1 тыс. 100 жителей населенного пункта. Погорельцев разместили в школах, больницах и жилых домах соседнего района.

Тем временем, огненный фронт все ближе подбирается к другим населенным пунктам Алтайского края. Пламя угрожает районному центру Михайловка, поселкам Малиновое озеро, Ракиты, Неводное и Иркутский. Сообщается также, что районы, к которым подходит огонь, были отключены от электроснабжения.

По данным МЧС России, со стороны Казахстана на территорию Алтайского края и Новосибирской области движется еще три фронта лесных пожаров. На место происшествия направляются дополнительные силы и средства, идет наращивание группировки. Сообщается, что в регион были направлены 2 самолета Ил-76 и один Бе-200. На данный момент продолжает сохраняться неблагоприятная погодная обстановка, обусловленная сильным шквалистым ветром, который осложняет работу по ликвидации лесного пожара.

В Алтайском крае создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Развернуты пункты временного размещения погорельцев, решаются вопросы первоочередного жизнеобеспечения. Созданы необходимые запасы ГСМ, мобильный пункт по оказанию медицинской помощи населению.