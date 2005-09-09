При взрыве на шахте в Кузбассе погибли три горняка

ЧП произошло в четверг в шахте Анжерская, расположенной в Кемеровской области. В ней произошел взрыв метана.

В результате инцидента погибли три шахтера, сообщает телекомпания НТВ. Еще четыре горняка пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы в больницу Ленинск-Кузнецкого, остальные доставлены в Анжеро-Судженск.

По последним данным на момент взрыва в шахте Анжерская находились 152 человека.

Последняя крупная авария произошла в Кузбассе на шахте "Есаульская" 9 февраля. Тогда из-за взрыва метана погибли 25 шахтеров и горноспасателей. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обвинил тогда в аварии шахтеров-наркоманов. По его словам, на месте взрыва была найдена ложка, на которой наркоманы выпаривали наркотики.

В мае произошла авария на строившейся шахте "Талдинская-Южная" – обрушилась кровля вентиляционного штрека. Тогда всех заблокированных горняков удалось освободить.