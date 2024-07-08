Суд заочно приговорил гендиректора клиники Medlounge к семи годам колонии

Гендиректора клиники пластической хирургии «Медланж» приговорили к семи годам после трех смертей и причинения тяжкого вреда еще трем пациентам в результате операций. Анна Сивакова находится в международном розыске.

Анна Сивакова (Фото: medgel-1109 / YouTube)

Суд в Москве заочно приговорил к семи годам лишения свободы учредителя и бывшего руководителя частной медицинской клиники Medlounge Анну Сивакову, где после пластических операций умерли три пациентки, еще три получили тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

50-летнюю Сивакову признали виновной по ч.3 ст.238 (оказание услуг группой лиц по предварительному сговору, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух или более лиц).

По данным прокуратуры, Сивакова являлась единственным учредителем ООО «Медланж» и фактическим руководителем ООО «Медклиника». Она знала об отсутствии лицензии и условий для проведения пластических операций, но в 2018 году организовала предоставление медицинских услуг. В результате три пациента погибли, еще три получили тяжкий вред здоровью.

Сейчас Сивакова находится в международном розыске. Она будет отбывать назначенный срок в исправительной колонии общего режима.

Смертельные случаи в «Медланже» произошли в апреле 2018 года, писали «Известия». Так, у гражданки Канады Ольги после коррекции формы носа и груди началась сильная аллергическая реакция, женщина скончалась от анафилактического шока. Марине К. диагностировали сепсис после ринопластики, ее жизнь также не удалось спасти. У 54-летней Натальи О. после подтяжки лица выявили острую почечную и печеночную недостаточность, женщина скончалась спустя две недели после операции в «Медланже».

По данным издания, следователи начали проверку медучреждения после первого летального исхода, однако работу клиники остановили лишь после третьей смерти. Предварительной причиной трагедий было названо инфицирование пациенток.

В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил двух сотрудников клиники «Медланж» к лишению свободы. Так, анестезиолог Лев Хитрин получил шесть лет колонии, а старшая медсестра Лариса Савельева — два года. Их на два года лишили права оказывать медицинские услуги и обязали возместить ущерб потерпевшим на сумму более 12 млн руб.