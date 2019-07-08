Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Эксперты считают, что клиенты двух рынков не пересекаются. Однако контрафакт все равно продается в крупных торговых центрах

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ». Реплики модных брендов продавались за 280 млрд руб., а оригинальные товары за 248 млрд руб.

По данным исследования, основным каналом сбыта контрафакта являются торговые центры и вещевые рынки. На 25 млрд руб. реплики продаются через социальные сети и маркетплейсы. В этом случае речь в основном идет о поддельных футболках, кроссовках, джинсах и сумках.

Ситуация в России отличается от того, что происходит в мире. В других странах на долю копий и реплик приходится 30–35% всех продаж.

Эксперты указывают, что аудитории покупателей контрафакта и оригинальной продукции не пересекаются. Объясняется это тем, что у премиум-марок есть устоявшаяся доля платежеспособных покупателей, а копии зачастую приобретаются от случая к случаю.

Опрошенные газетой управляющие торгцентрами не исключили, что подделки люксовых товаров могут продаваться и в крупных торгцентрах Москвы. Но такую продукцию можно обнаружить не у крупных ритейлеров, а у продавцов, которые арендуют площади в торгцентре в формате островной торговли.