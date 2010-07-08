Подозреваемый в педофилии пианист М.Плетнев прибыл в Москву

Подозреваемый в педофилии знаменитый российский пианист Михаил Плетнев прибыл в Москву. Как сообщает радио "Эхо Москвы", самолет музыканта приземлился в аэропорту Домодедово. Ранее сообщалось, что М.Плетнев вылетел из Бангкока в столицу ОАЭ Дубай, откуда направился в российскую столицу.

Суд Таиланда 7 июля официально предъявил дирижеру Российского национального оркестра обвинение в изнасиловании 14-летнего подростка. В данный момент пианист отпущен под залог в 9 тыс. долларов. М.Плетневу было позволено покинуть Таиланд на время европейских гастролей, однако он должен будет вернуться в страну до 18 июля.

Представитель пресс-службы Российского национального оркестра считает, что все обвинения будут сняты с М.Плетнева по его возвращении в Таиланд. Кроме того, в оркестре сообщили, что какие-либо изменения в расписание гастрольного тура вноситься не будут. Из Москвы музыкант вместе с коллективом почти сразу отправится в Македонию, где 9 июля стартует европейское турне.