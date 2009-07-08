Взрыв в общежитии в Омске: под завалами находятся люди

В Омске в семейном общежитии взорвался бытовой газ. В результате ЧП есть раненые.

Как сообщили РБК в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС, пока госпитализированы пять человек. Данных о погибших нет, однако под завалами остаются от двух до десяти человек.

По информации МЧС, взрыв произошел в одной из квартир на четвертом этаже 5-этажного кирпичного здания общежития на улице Осовиахимовской. Обрушились два верхних этажа, рухнула крыша.

Вокруг дома было выставлено оцепление, власти Омска пытаются найти варианты для расселения жильцов разрушенного здания.

Взрывы бытового газа часто происходят в различных городах России. Нередко их причиной становится халатность.

В Москве в мае произошел взрыв на газопроводе. Тогда пламя поднялось на высоту до 200 метров, жар от огня ощущался на расстоянии до 1 километра. В результате ЧП пострадали 5 человек, проезжавшие рядом с местом взрыва на автомобилях.