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В Ростове-на-Дону подсудимый ранил конвоира и пристава

В Ростове-на-Дону подсудимый ранил конвоира с помощью заточки, после чего выхватил его оружие и выстрелил в пристава. Мужчину задержали
Обстановка у здания&nbsp;Пролетарского районного суда, Ростов-на-Дону
Обстановка у здания Пролетарского районного суда, Ростов-на-Дону (Фото: 1rnd.ru)

В Ростове-на-Дону подсудимый напал на конвоира и пристава, обоих пострадавших госпитализировали, сообщили РБК в пресс-службе Пролетарского районного суда.

Мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу по статьям о разбое, о незаконном приобретении оружия и покушении на убийство. Его доставили на судебное заседание. В здании суда обвиняемый с помощью заточки ранил конвоира, завладел его оружием и выстрелил в пристава. Конвоира и пристава доставили в больницу, обвиняемый задержан, сказали в пресс-службе суда.

Как сообщил Telegram-канал «112», нападавшим оказался 48-летний мужчина. Он напал на конвоира, когда его собирались вести из здания суда в автозак, а затем четыре раза выстрелил в пристава. Конвоир, как пишет Mash, находится в тяжелом состоянии.

По данным «112», в 2018 году обвиняемый напал на инкассаторов. Он бросил в них боевую гранату, а после начал стрелять. Но инкассаторы смогли отбиться, и нападавший сбежал. Через год он вновь напал на инкассаторов, но и эта попытка закончилась неудачей.

РБК направил запрос в пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, а также обратился за комментарием в региональное управление СК.

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