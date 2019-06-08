Представитель испанской Ла Лиги допустил отсутствие России в новой ЛЧ

Официальный представитель испанского футбольного первенства в России заявил о том, что российские клубы, возможно, не будут участвовать в главном клубном турнире Европы

В интервью газете «Известия» представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серехидо заявил, что в плюсе от создания нового клубного турнира для клубных команд останутся лишь лидеры чемпионатов Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.

«Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», - заявил Серехидо.

При этом испанский чиновник указал, что испанские гранды вряд ли будут отказываться от нового турнира, поскольку УЕФА предлагает участникам будущего турнира слишком большие деньги за участие в нем.

«Пакет трансляций Лиги чемпионов подорожает, а национальных чемпионатов, соответственно, подешевеет. И эти деньги пойдут в крупные клубы. Всё это действительно фантастическое укрепление бюджетов топ-клубов. Но команды с небольшим бюджетом в таком случае ждет крах», - сказал Серехидо.

Идея нового турнира, который заменит Лигу чемпионов, принадлежит президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли. Новая лиги грандов будет закрытым чемпионатом, в котором примут участие 32 клуба. По данным Reuters, 24 из них будут постоянными участниками, а остальные восемь будут меняться каждый год. При этом остается неясным, как будут отбираться клубы в новый турнир. В соответствии с нынешним рейтингом УЕФА следом за первой пятеркой (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция) идут Россия, Португалия, Бельгия, Украина и Турция. Однако до сих пор информации о том, будут ли представители этих стран заключать соглашения с новой лигой, не поступало.