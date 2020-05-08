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Оркестр Мариинки записал «Время, вперед!» с котами, детьми и собаками

Проект «Оркестр на карантине» музыканты Мариинского театра записали из мест, где у них проходит самоизоляция. Сюиту Свиридова они сыграли онлайн, некоторым из них компанию составили близкие, дети, а также собаки и коты
Фото: mariinsky.theatre / facebook
Фото: mariinsky.theatre / facebook

Музыканты Мариинского театра опубликовали видеозапись «Оркестр на карантине». На ней они, находясь в самоизоляции, в режиме видеоконференции сыграли шестую часть оркестровой сюиты Георгия Свиридова «Время, вперед!».

На кадрах видно, что многие музыканты исполнили партии своих инструментов в окружении детей и домашних питомцев.

Видео: Mariinsky Theatre
Видео: Mariinsky Theatre

Вступительное слово для видео записал художественный руководитель театра Валерий Гергиев.

«Музыканты Мариинского театра давно не собирались вместе. Мы с 18 марта не выступали вместе как коллектив. Но, как и многие их коллеги, они нашли возможность сделать немножко легкую и даже, может быть, забавную сценку, сыграв вместе произведение известнейшего русского композитора Георгия Свиридова «Время, вперед!», — сказал Гергиев.

«Я только хочу попросить время идти как можно скорее, чтобы мы все вернулись, как и все наши коллеги в мире, к своей любимой работе», — добавил дирижер.

В описании к видео говорится, что его сняли сами музыканты, а записан на нем живой звук.

Автор: Владислав Гордеев
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