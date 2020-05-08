Оркестр Мариинки записал «Время, вперед!» с котами, детьми и собаками

Проект «Оркестр на карантине» музыканты Мариинского театра записали из мест, где у них проходит самоизоляция. Сюиту Свиридова они сыграли онлайн, некоторым из них компанию составили близкие, дети, а также собаки и коты

Фото: mariinsky.theatre / facebook

Музыканты Мариинского театра опубликовали видеозапись «Оркестр на карантине». На ней они, находясь в самоизоляции, в режиме видеоконференции сыграли шестую часть оркестровой сюиты Георгия Свиридова «Время, вперед!».

На кадрах видно, что многие музыканты исполнили партии своих инструментов в окружении детей и домашних питомцев.

Видео: Mariinsky Theatre

Вступительное слово для видео записал художественный руководитель театра Валерий Гергиев.

«Музыканты Мариинского театра давно не собирались вместе. Мы с 18 марта не выступали вместе как коллектив. Но, как и многие их коллеги, они нашли возможность сделать немножко легкую и даже, может быть, забавную сценку, сыграв вместе произведение известнейшего русского композитора Георгия Свиридова «Время, вперед!», — сказал Гергиев.