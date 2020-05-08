Оркестр Мариинки записал «Время, вперед!» с котами, детьми и собаками
Музыканты Мариинского театра опубликовали видеозапись «Оркестр на карантине». На ней они, находясь в самоизоляции, в режиме видеоконференции сыграли шестую часть оркестровой сюиты Георгия Свиридова «Время, вперед!».
На кадрах видно, что многие музыканты исполнили партии своих инструментов в окружении детей и домашних питомцев.
Вступительное слово для видео записал художественный руководитель театра Валерий Гергиев.
«Музыканты Мариинского театра давно не собирались вместе. Мы с 18 марта не выступали вместе как коллектив. Но, как и многие их коллеги, они нашли возможность сделать немножко легкую и даже, может быть, забавную сценку, сыграв вместе произведение известнейшего русского композитора Георгия Свиридова «Время, вперед!», — сказал Гергиев.