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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Пять стран потребовали снять запрет на продажу слоновой кости
Пять южноафриканских стран, где обитает наибольшее число слонов, потребовали снять запрет на торговлю слоновой костью. Речь идет о Ботсване, Зимбабве, Замбии, Намибии и Анголе
Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Президенты Ботсваны, Зимбабве, Замбии и Намибии, а также министр окружающей среды Анголы провели совместную встречу, где призвали снять запрет на продажу слоновой кости. Встреча проходила во вторник в городе Касане в Ботсване, сообщает Bloomberg.

Представители южноафриканских стран заявили о необходимости выработать общую политику в отношении слонов, подчеркивая, что конфликт между слонами и фермерами обостряется. По данным властей Ботсваны — лидера по количеству слонов — число этих животных в стране выросло до 160 тыс., в то время как в 1991 году их было 55 тыс.

Кроме того, с появлением запрета возросло браконьерство на слонов, а запасы слоновой кости, в основном от естественной смерти животных, продолжают расти, отметили участники встречи.

Продажа слоновой кости в настоящее время запрещена в рамках Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Защитники природы не согласны с тем, что запрет спровоцировал незаконное убийство слонов и выступает против продажи слоновой кости. Секретариат СИТЕС должен был встретиться в этом месяце на Шри-Ланке, но встреча была отложена после серии терактов в стране, отмечает агентство.

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«Давайте решительно подтвердим нашу позицию в отношении слонов и будем говорить одним голосом за наши страны», — приводит Bloomberg слова президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва (страна занимает второе место по численности слонов в мире после Ботсваны). «Этот шаблонный подход СИТЕС к запрету всего игнорирует усилия наших правительств и не является ни экологически рациональным, ни целесообразным. Мы должны отменить его», — сказал он.

«Мы не можем оставаться зрителями, в то время как другие спорят и принимают решения о наших слонах», — поддержал своего зимбабвийского коллегу президент Ботсваны Мокветси Масиси. «Сегодня утром я выслушал всех экспертов, прочитавших нам лекции, и захотел спросить, откуда они?», — сказал президент Намибии Хаге Гейнгоб. «Если они из Европы или США, я хотел бы спросить, каким образом они уничтожили всех своих слонов, но теперь приезжают к нам, чтобы читать нам лекции», — добавил он.

Bloomberg приводит данные Международного союза охраны природы, согласно которым с 2006 по 2016 годы Африка потеряла 111 тыс. слонов в результате роста браконьерства на востоке континента, что привело к крупнейшему сокращению популяции слонов за последние 25 лет. Большая часть слоновой кости продается нелегально в страны Восточной Азии.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Африка, животные, запреты
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