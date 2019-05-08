Пять стран потребовали снять запрет на продажу слоновой кости

Пять южноафриканских стран, где обитает наибольшее число слонов, потребовали снять запрет на торговлю слоновой костью. Речь идет о Ботсване, Зимбабве, Замбии, Намибии и Анголе

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Президенты Ботсваны, Зимбабве, Замбии и Намибии, а также министр окружающей среды Анголы провели совместную встречу, где призвали снять запрет на продажу слоновой кости. Встреча проходила во вторник в городе Касане в Ботсване, сообщает Bloomberg.

Представители южноафриканских стран заявили о необходимости выработать общую политику в отношении слонов, подчеркивая, что конфликт между слонами и фермерами обостряется. По данным властей Ботсваны — лидера по количеству слонов — число этих животных в стране выросло до 160 тыс., в то время как в 1991 году их было 55 тыс.

Кроме того, с появлением запрета возросло браконьерство на слонов, а запасы слоновой кости, в основном от естественной смерти животных, продолжают расти, отметили участники встречи.

Продажа слоновой кости в настоящее время запрещена в рамках Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Защитники природы не согласны с тем, что запрет спровоцировал незаконное убийство слонов и выступает против продажи слоновой кости. Секретариат СИТЕС должен был встретиться в этом месяце на Шри-Ланке, но встреча была отложена после серии терактов в стране, отмечает агентство.