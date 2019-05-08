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Pfizer $48 (+17,1%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
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Минпросвещения изменит систему питания в школах
Власти обнаружили «недостаточное качество школьного питания» и вытеснение горячей еды буфетной продукцией. Минпросвещения готовит перевод всех школ страны на единую систему горячего питания
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министерство просвещения организовало конкурс для «формирования единой концепции модели системы организации горячего питания» школьников в России.

Максимальная цена, за которую можно выполнить задание, — 7 млн руб. Срок для подачи заявок — 29 мая 2019 года. Закончить работу необходимо к середине ноября 2019 года.

Победитель конкурса должен будет проанализировать российское законодательство, которое регулирует систему питания в школах, провести конкурс лучших проектов региональных и муниципальных систем по организации питания школьников и конференцию по его итогу, следует из конкурсной документации.

Как пояснили РБК в пресс-службе ведомства, полученные данные лягут в основу формирования единой системы организации горячего питания в школах.

В 2017–2018 годах Минпросвещения провело мониторинг организации питания в школах. Согласно итоговым данным, 63,8% школьников ежедневно обеспечены одноразовым питанием. Двухразовым питанием обеспечено 25,7% учащихся. Эти показатели необходимо увеличить, заявили РБК в ведомстве.

Причины низкого охвата горячим питанием министерство видит в недостаточной компетенции регионов, отсутствии в отдельных регионах комплексных программ организации школьного питания, слабой материально-технической базе пищеблоков школ, недостаточном количестве площадей для еды, однообразии блюд в меню столовых, отсутствии системы организации специального питания для детей с сахарным диабетом, аллергией и т.д. Кроме того, ведомство связывает вытеснение горячего питания буфетной продукцией и недостаточное качество школьного питания с проблемами с поставщиками.

По мнению Минпросвещения, обеспечение школьников полноценным сбалансированным питанием «поможет выполнить задачи по развитию демографии в России, тесно взаимосвязано с демографическими процессами, здоровьем нации, а, следовательно, и с социально-экономическим развитием России».

По оценке ведомства, формирование единой концепции системы школьного питания позволит достичь целевых показателей майских указов Владимира Путина. Например, обеспечит устойчивый естественный рост численности населения и приведет к повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

Проблемы с питанием

Сегодня обязанность по организации питания обучающихся лежит на школах и детсадах. Среди крупнейших поставщиков столичных школ — компании «Конкорд», «Школьник-ЮЗ», Комбинат дошкольного питания и «Московский школьник». Согласно расследованиям РБК и антикоррупционного центра партии «Яблоко» все эти компании связаны с петербургским ресторатором Евгением Пригожиным. Пресс-служба бизнесмена опровергает его связь с «Московским школьником».

В конце декабря 2018 года дети в дошкольных образовательных учреждениях на юго-востоке Москвы заболели кишечной инфекцией. Многие дети были госпитализированы в тяжелом состоянии, некоторые попали в реанимацию. Питание в эти сады поставляла фирма «Конкорд». Источником кишечной палочки был творог, произведенный на предприятии «Чаплыгинмолоко» (Липецкая область), Роспотребнадзор выписал штраф «Конкорду». Сначала компания планировала оспорить штраф, но потом решила взыскать его с «Чаплыгинмолоко». В марте родители заболевших детей подали иск на 16 млн руб., они попросили взыскать компенсацию вреда здоровью детей и морального вреда в размере 500 тыс. руб. «каждому из истцов солидарно с каждого из ответчиков». Ответчиками были заявлены «Конкорд», департаменты здравоохранения и образования Москвы и несколько школ. Суд приостановлен до расследования материалов уголовного дела.

В начале апреля также стало известно, что сразу несколько московских школ подали иски к компании «Московский школьник», иски были связаны с несоблюдением условий контракта по поставке питания в учреждения.
 

Автор: Полина Звездина
При участии: Ирина Парфентьева, Михаил Нестёркин
Теги: Минобрнауки, школы, школьное питание
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