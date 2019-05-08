Минпросвещения изменит систему питания в школах

Власти обнаружили «недостаточное качество школьного питания» и вытеснение горячей еды буфетной продукцией. Минпросвещения готовит перевод всех школ страны на единую систему горячего питания

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министерство просвещения организовало конкурс для «формирования единой концепции модели системы организации горячего питания» школьников в России.

Максимальная цена, за которую можно выполнить задание, — 7 млн руб. Срок для подачи заявок — 29 мая 2019 года. Закончить работу необходимо к середине ноября 2019 года.

Победитель конкурса должен будет проанализировать российское законодательство, которое регулирует систему питания в школах, провести конкурс лучших проектов региональных и муниципальных систем по организации питания школьников и конференцию по его итогу, следует из конкурсной документации.

Как пояснили РБК в пресс-службе ведомства, полученные данные лягут в основу формирования единой системы организации горячего питания в школах.

В 2017–2018 годах Минпросвещения провело мониторинг организации питания в школах. Согласно итоговым данным, 63,8% школьников ежедневно обеспечены одноразовым питанием. Двухразовым питанием обеспечено 25,7% учащихся. Эти показатели необходимо увеличить, заявили РБК в ведомстве.