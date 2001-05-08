На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч

На Камчатке вторые сутки продолжается извержение Шивелуча.

Сейчас вулкан, возвышающийся на левом берегу реки Камчатки, выбрасывает почти двухкилометровые столбы пепла и газа. Высота самой огнедышащей горы составляет 3 километра 335 метров. Шивелуч давно славится как очень активный вулкан с "буйным норовом".

Ближайший к извержению населенный пункт, город Ключи, находится в 50 километрах от вулкана. Местные власти считают, что в связи с вулканической активностью на Шивелуче угрозы местным жителям нет никакой. Однако вулканологи не рекомендуют приближаться к вулкану ближе, чем на 30 километров.

Насколько известно, последнее крупное извержение Шивелуча было зарегистрировано 37 лет назад. Тогда в ноябре 1964 года вулкан совершенно неожиданно взорвался, выбросив тучи пепла на высоту 15 километров. Выпадающий пепел создал иллюзию полной темноты, на каждом квадратном метре поверхности его оказалось почти 30 килограмм. Тогда извержение продолжалось всего около часа. После него на месте главной вершины вулкана образовался кратер глубиной 700-800 метров и диаметром почти 3 километра.