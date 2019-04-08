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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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СМИ узнали о плане разрешить инспекторам ВАИ ловить водителей за скорость
К уставу военной полиции готовятся поправки, в которых официально будет закреплено право армейских инспекторов останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения, выяснили «Известия»
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

Сотрудников Военной автоинспекции (ВАИ) могут наделить правом фиксировать нарушения правил дорожного движения, в том числе со стороны гражданских водителей. Расширение их полномочий предполагают готовящиеся в устав военной полиции поправки. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает газета «Известия».

Изменения, о которых идет речь, по данным издания, позволят военным автоинспекторам осуществлять «надзор за дорожным движением, в том числе с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме». Закупка необходимой техники, как указывает газета, уже началась. На приобретение новых приборов власти выделили 2,28 млн руб., уточняют «Известия». В работе военные специалисты будут использовать радары, а также видео- и фотоаппаратуру.

Эти приспособления, как рассказали изданию несколько источников в военной автоинспекции, служащие ВАИ будут использовать для обеспечения безопасности движения автоколонн и усиления контроля за военнослужащими-автомобилистами в гарнизонах.

Кроме того, согласно инициативе, с которой ознакомилось издание, в уставе военной полиции планируется указать право инспекторов ВАИ останавливать гражданские транспортные средства и пешеходов. Эти поправки законодательно закрепляют уже сложившееся на практике положение, отмечает газета. Действующие сейчас правила дорожного движения позволяют останавливать гражданских водителей и пешеходов регулировщикам, к которым в том числе относятся сотрудники военной автоинспекции, поясняет издание. При этом штрафовать людей военные инспекторы не смогут, однако в случае принятия поправок в их обязанности будет входить передача информации о нарушениях госавтоинспекциям.​

Кто именно разрабатывает соответствующий документ, а также в какие сроки он будет готов, газета не сообщает.

Военная автомобильная инспекция является структурным подразделением главного управления военной полиции Минобороны.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: ГИБДД, Штрафы, видеокамеры
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