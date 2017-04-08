Умер космонавт Георгий Гречко

На 86-м году жизни скончался советский космонавт Георгий Гречко. По словам его дочери, он умер от сердечной недостаточности. Накануне, 7 апреля, ТАСС со ссылкой на источник сообщал о его госпитализации

Георгий Гречко (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В ночь на 8 апреля скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Ему было 85 лет. Об этом сообщает журнал «Новости космонавтики».

Дочь космонавта Ольга в комментарии РБК подтвердила смерть отца. «Он ушел из жизни сегодня в 6:40 в 81-ой больнице, в последние минуты с ним была его жена Людмила, причина смерти — сердечная недостаточность. Мы его очень любим и помним, он был очень светлым человеком», — рассказала РБК дочь космонавта.

«Роскосмос» также подтвердил смерть космонавта и выразил соболезнования родным и близким Георгия Гречко.

Накануне, 7 апреля, агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что космонавт Георгий Гречко был доставлен в московскую 81-ю городскую клиническую больницу им. Вересаева. Тогда в разговоре с РБК дочь космонавта опровергла информацию о госпитализации отца. По ее словам, он ходил в больницу на консультацию с врачом.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. Он с отличием окончил Ленинградский механический институт, после учебы принимал участие в подготовке запуска первого искусственного спутника Земли и других космических аппаратов. В мае 1968 года Гречко был зачислен в отряд космонавтов, готовился к полетам по советской лунной программе, которая была отменена после успешной высадки на Луну американцев. Числился в отряде до 1986 года. На протяжении 13 лет оставался самым пожилым человеком, побывавшим на орбите (в возрасте 54 лет).

За свою карьеру он трижды летал на орбиту, где суммарно провел более 134 суток, и один раз выходил в открытый космос. Свой первый полет Гречко совершил в январе 1975 года вместе с Алексеем Губаревым на космическом корабле «Союз-17» в качестве бортинженера. Второй полет состоялся спустя два года, с декабря 1977 по март 1978-го​, третий — с 17 по 26 сентября 1985 года.

Гречко был дважды удостоен звания Герой Советского Союза, был награжден тремя орденами Ленина, медалями «За заслуги в освоении космоса», «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и большим количеством других наград, в том числе иностранных. Также его именем названа малая планета, которую он открыл во время своего первого космического полета.