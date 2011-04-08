А.Буйнов прооперирован в онкологическом центре им.Блохина

Известный певец Александр Буйнов 6 апреля перенес сложную операцию на сердце, которую провели в онкологическом центре им. Блохина на Каширском шоссе, сообщает интернет-газета "Утро" со ссылкой на российские СМИ.

Артист чувствует себя хорошо, и его уже перевели из реанимации в палату. На реабилитацию Буйнову потребуется около двух месяцев, в течение этого времени он не сможет выходить на сцену.

"Операция прошла успешно. Его уже перевели в обычную палату. В ближайшие несколько дней ему запрещено садиться и вставать. За певцом наблюдают лучшие специалисты центра", - рассказали врачи.

О проблемах со здоровьем А.Буйнова стало известно еще в начале марта. Однако к хирургам певец обратился лишь после того, как 2 апреля дал большой сольный концерт в честь своего 61-летия.