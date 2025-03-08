Обломки дрона повредили резервуар на НПЗ в Ленобласти

ПВО отразила атаку двух дронов на завод «Кинеф», поврежден резервуар, жертв нет, сообщил губернатор. Ночью в петербургском аэропорту Пулково ограничивали полеты

Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к нефтеперерабатывающему заводу «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») в Киришском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дродзенко. Еще один дрон уничтожили над территорией предприятия.

«При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров», — написал он. По словам губернатора, жертв нет.

НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» введен в эксплуатацию в 1966 году, входит в компанию «Сургутнефтегаз». Его мощность — 21 млн т нефти в год. Согласно данным на его сайте, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

По данным Минобороны, минувшей ночью над Россией сбили 31 дрон: над Краснодарским краем, Брянской, Ленинградской и Ярославской областями.

На этом фоне в аэропортах Петербурга, Ярославля, Владикавказа, Грозного, Волгограда и Саратова вводили ограничения на полеты. К утру 8 марта их начали постепенно отменять.