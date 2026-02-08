 Перейти к основному контенту
Италия в третий раз принимает зимние Игры. Кто еще в числе рекордсменов

Олимпиада-2026
Инфографика РБК
Только 15 стран принимали зимние Олимпийские игры. О каких государствах речь и какие из них становились хозяйками мероприятий чаще других — в инфографике РБК
Фото: Jared C. Tilton / Getty Images
Фото: Jared C. Tilton / Getty Images

Чаще всего хозяйками зимних Игр становились США, Франция и Италия. Именно в этих странах пройдут ближайшие три зимние Олимпиады: в феврале 2026 года соревнования начались в Милане и Кортина-д’Ампеццо, также они состоятся в 2030 и 2034 годах.

Рекордсмен по числу зимних Олимпиад — США. Там Игры проводились четыре раза. Местами проведения становились деревня Лейк-Плэсид в штате Нью-Йорк (1932, 1980), Скво-Вэлли (1960), а также Солт-Лейк-Сити в Юте (2002). Пятая Олимпиада в Штатах запланирована на 2034 год.

На втором месте — Франция. Зимняя Олимпиада проходила в Шамони (1924), Гренобле (1968) и Альбервиле (1992). Французские Альпы также примут Игры в 2030 году.

На третьем месте Италия. Страна — организатор зимних Олимпиад в Кортина-д’Ампеццо (1956), Турине (2006) и Милане и Кортине (2026).

От «Сан-Сиро» до Альп: география Олимпиады-2026
Общество
Фото:Patrick Smith / Getty Images

