Выявить и предотвратить: как Москва поддерживает инновации в онкологии

С 2022 года мэр Москвы ежегодно выделяет гранты на поддержку инноваций в медицине. Особое место здесь занимают врачи-онкологи. В День науки рассказываем об актуальных разработках врачей в этой жизненно важной сфере

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

День российской науки отмечается 8 февраля. Празднование приходится на эту дату в честь подписания Петром I в 1724 году указа об учреждении Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. 8 февраля считается отправной точкой в развитии отечественной науки, с которой ее деятельность стала носить системный характер.

Этот день традиционно напоминает о важности фундаментальных исследований, но также подчеркивает необходимость практического применения научных знаний для улучшения жизни людей.

Именно поэтому важно говорить не только о просветительской, но и о прикладной части развития науки. В столице с 2022 года действует грант мэра Москвы на разработку новых высокотехнологичных методов диагностики, лечения и реабилитации самых разных заболеваний.

Основные критерии отбора на грант мэра Москвы:

новизна и актуальность проекта;

проект должен быть технологичным и отвечать прогрессивным направлениям науки;

проект можно ускоренно внедрить для применения в реальной практике;

проект возможно масштабировать на клиники Москвы, а в дальнейшем передать опыт в регионы.

Ежегодная сумма гранта составляет 1 млрд руб., а оператором программы выступает Московский центр инновационных технологий в здравоохранении — «Медтех». Сама же процедура отбора перспективных проектов поручена совету главных врачей при департаменте здравоохранения Москвы.

Победители грантовой программы мэра Москвы 2024 года — команда врачей ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы) Победители грантовой программы мэра Москвы 2024 года — команда врачей ГП № 220 (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы) Победители грантовой программы мэра Москвы 2024 года — команда врачей ММКЦ «Коммунарка» (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы) Победители грантовой программы мэра Москвы 2024 года — команда врачей НИКИО имени Л.И. Свержевского (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

По состоянию на февраль 2025-го за три года существования грантовой программы поддержку получили 178 проектов, к лету 2024 года были завершены первые этапы 27 исследований, а их результаты уже могут использоваться в системе здравоохранения. На момент конца прошлого года были поданы рекордные 217 заявок от научных команд различных медицинских организаций Москвы. В рамках этой заявочной кампании будет распределена сумма уже в 2,6 млрд руб. на три будущих года. Кроме того, число исследовательских направлений увеличилось с 34 до 43. В числе новых областей — эндокринология, медицинская генетика, спортивная медицина. Большинство представленных проектов основано на генетических технологиях и 3D-биопринтинге.

Еще один раздел медицины, для которого необходимы непрерывные и инновационные исследования — это онкология. Дню российской науки предшествовал Всемирный день борьбы против рака 4 февраля. В этой области каждый шаг вперед может стать спасением для тысяч людей, поэтому так важно сосредоточиться на практическом применении научных достижений.

«Онкологические заболевания остаются одной из основных причин смертности, что делает их приоритетом для московской медицины. Больше пяти лет назад мы начали системную масштабную борьбу за жизнь онкопациентов. Такого внимания и финансового обеспечения за последние несколько лет не было уделено ни одному другому направлению», — отметила заммэра Анастасия Ракова.

Благодаря системной и масштабной работе специалисты неизменно опираются на новейшие исследования и разработки. Как сообщили РБК в столичном правительстве, в рамках грантовой программы мэра Москвы среди 178 поддержанных проектов 22 относятся к онкологии. После успешного завершения исследований и этапов тестирования технологии также потенциально могут быть внедрены в клиническую практику Москвы.

Работа аппаратно-программного комплекса «Невускан» (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Среди наиболее интересных актуальных проектов, которые получили поддержку в рамках программы, можно выделить следующие.

Эксперты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии представили аппаратно-программный комплекс «Невускан», основанный на технологиях искусственного интеллекта. Система предназначена для анализа кожного покрова, оценки риска злокачественных процессов и мониторинга динамики изменений. В 2024 году в центре обследование прошли более 20 тыс. пациентов. В диагностике активно применялся «Невускан», который показал высокую эффективность в выявлении злокачественных новообразований. В настоящее время комплекс проходит дополнительные испытания на клинически подтвержденных случаях и демонстрирует точность, сопоставимую с традиционными методами диагностики. В перспективе планируется внедрение мобильных версий программы для оснащения рабочих мест врачей-дерматовенерологов Москвы.

Врачи МКНЦ имени А.С. Логинова совместно с российской инновационной компанией «Генетико» разработали молекулярно-генетическую NGS-панель для персонализированной терапии злокачественных новообразований. Новая панель способна анализировать более 500 генов. Этот метод анализа уже применяется в тестовом режиме для подбора таргетной терапии у пациентов с различными видами солидных опухолей.

Над созданием новой методики профилактики постлучевых осложнений у пациентов с раком молочной железы работают врачи ГКБ имени С.С. Юдина. Разработка направлена на снижение частоты радиодерматитов и ожогов, возникающих после лучевой терапии, за счет применения высокотехнологичных материалов российского производства. Метод предполагает использование специальной гидрогелевой аппликационной системы, соответствующей анатомической форме молочной железы. Она будет применяться до, во время и после лучевой терапии, позволяя минимизировать повреждение кожи и мягких тканей. Ожидается, что применение инновационной методики продемонстрирует значительное снижение частоты осложнений.

Отечественную систему поддержки принятия решений для диагностики, лечения и прогнозирования течения рака предстательной железы (РПЖ) разрабатывают врачи Московского урологического центра ММНКЦ имени С.П. Боткина при департаменте здравоохранения Москвы. Основная цель — в повышении точности клинических решений и улучшении результатов лечения пациентов. Система анализирует большие объемы данных, включая МРТ, КТ, УЗИ и медицинские карты пациентов, используя алгоритмы глубокого обучения. Разрабатываемая система поможет улучшить диагностику, выявляя скрытые закономерности, и формировать персонализированные планы лечения. Это не только повысит качество лечения, но и сократит расходы за счет автоматизации процессов.

Тест-система для прогнозирования ответа на иммунотерапию у онкологических пациентов в настоящее время разрабатывается группой врачей и ученых из ММКЦ «Коммунарка», МКНЦ имени А.С. Логинова, ГКБ имени С.С. Юдина и российской инновационной компанией «Майлаборатори». Сегодня клинический ответ на иммуно- и химиоиммунотерапию достигается в диапазоне 12–60% пациентов, и современные методы диагностики не позволяют с высокой точностью определить, кто получит терапевтический эффект. Разработка московских специалистов поможет точнее назначать терапию, повысить ее результативность и значительно улучшить прогноз для пациентов. Это решение интегрирует сигнатуры различных иммунных клеток для точного предсказания эффективности терапии противоопухолевыми антителами.

Таким образом, разработки и научные прорывы московских онкологов открывают новые возможности для персонализированного лечения рака. Москва остается одним из лидеров по борьбе с раком на международном уровне благодаря сочетанию передовых технологий с приоритетом сохранения и улучшения качества жизни каждого пациента.