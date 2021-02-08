Бывший замглавы Спецстроя получил 13,5 лет колонии по делу о взятке

Бывший замглавы Спецстроя получил 13,5 лет колонии, его обвиняли в получении взятки в размере 32 млн руб.

Олег Щуров и Александр Мордовец (Фото: пресс-служба Бабушкинского суда / ТАСС)

Бабушкинский суд Москвы приговорил замруководителя ликвидированного «Спецстроя России» Александра Мордовца к 13 с половиной годам заключения в колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями при строительстве космодрома «Восточный». Второго фигуранта этого дела экс-гендиректора компании «Строймонолит-14» Олега Щурова суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

Ранее обвинение просило приговорить Мордовца к 13,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, прокуроры попросили суд запретить ему в течение семи лет занимать на госслужбе должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, лишить его звания «полковник запаса» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Щурова гособвинение просило лишить свободы на 13 лет с такими же ограничениями. Кроме того, для каждого из подсудимых обвинение запросило штраф в размере трехкратной суммы взятки — 97,1 млн рублей.

Процесс начался 1 ноября 2019 года. Следователи обвинили Мордовца в получении взяток от Щурова на 32 млн руб. за покровительство и заключение подрядов. Оба подсудимых своей вины не признали, по их словам, они стали жертвами оговора, а компания «Строймонолит-14» была одной из немногих, кто согласился работать по установленным госрасценкам.

Обвнинители заявляли, что контракты были заключены, строительная компания получила денежные и товарные авансы, но их не отработала и была в итоге признана банкротом. Ущерб, причиненный государству, следователи оценили в более чем 120 млн рублей.