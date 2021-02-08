Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 74,26 (-0,85) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 89,4 (-0,48) Инвестиции, 13:58
Минобрнауки проверит зарплату ученой из Новосибирска после слов Путина Политика, 21:34 МИД назвал запрет канала «Россия-РТР» в Латвии политическим демаршем Политика, 21:23 Замешанного в скандале со «Спартаком» судью допустили до матчей РПЛ Спорт, 21:19 Бывший замглавы Спецстроя получил 13,5 лет колонии по делу о взятке Общество, 21:15 Братьев-росгвардейцев арестовали после убийства в отделе полиции Общество, 21:10 Саратовского депутата оштрафовали на ₽20 тыс. за участие в акции протеста Политика, 20:57 Суд оставил под арестом бывшего схиигумена Сергия Общество, 20:45 Попавший под следствие замглавы Минэнерго лишился должности Общество, 20:43 Журналист узнал о переносе матча «Атлетико» против «Челси» в Варшаву Спорт, 20:35 Глава Российской академии образования ушел в отставку Общество, 20:32 Захарова назвала необоснованной высылку российских дипломатов из стран ЕС Политика, 20:11 Конструктор развлечений: шестнадцать идей от мастер-класса до маскарада РБК Стиль и LG SIGNATURE, 19:56 В ОНК описали условия содержания Ефремова в СИЗО «Водник» в Москве Общество, 19:54 Глава РФС не увидел в лимите на легионеров помеху развитию футбола Спорт, 19:47
Общество ,  
0 

Бывший замглавы Спецстроя получил 13,5 лет колонии по делу о взятке

Бывший замглавы Спецстроя получил 13,5 лет колонии, его обвиняли в получении взятки в размере 32 млн руб.
Олег Щуров и Александр Мордовец
Олег Щуров и Александр Мордовец (Фото: пресс-служба Бабушкинского суда / ТАСС)

Бабушкинский суд Москвы приговорил замруководителя ликвидированного «Спецстроя России» Александра Мордовца к 13 с половиной годам заключения в колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями при строительстве космодрома «Восточный». Второго фигуранта этого дела экс-гендиректора компании «Строймонолит-14» Олега Щурова суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

Ранее обвинение просило приговорить Мордовца к 13,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, прокуроры попросили суд запретить ему в течение семи лет занимать на госслужбе должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, лишить его звания «полковник запаса» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Щурова гособвинение просило лишить свободы на 13 лет с такими же ограничениями. Кроме того, для каждого из подсудимых обвинение запросило штраф в размере трехкратной суммы взятки — 97,1 млн рублей.

Процесс начался 1 ноября 2019 года. Следователи обвинили Мордовца в получении взяток от Щурова на 32 млн руб. за покровительство и заключение подрядов. Оба подсудимых своей вины не признали, по их словам, они стали жертвами оговора, а компания «Строймонолит-14» была одной из немногих, кто согласился работать по установленным госрасценкам.

Обвнинители заявляли, что контракты были заключены, строительная компания получила денежные и товарные авансы, но их не отработала и была в итоге признана банкротом. Ущерб, причиненный государству, следователи оценили в более чем 120 млн рублей.

Экс-замгендиректора Спецстроя арестовали по уголовному делу о коррупции
Общество
Александр Мордовец

Адвокаты Мордовца на слушаниях утверждали, что обвинение является незаконным, поскольку отсутствует событие преступления, сообщало PASMI. Следователям не удалось доказать, что Мордовец действовал в интересах организации Щурова, считает защита. Обвинение в получении взятки надумано — доказательств передачи денег нет и быть не может, поскольку вопросы заключения подряда не входили в полномочия их подзащитного, заявляли адвокаты Мордовца. Они также указали, что контракт с компанией Щурова согласовывала отдельная комиссия при участии ФСБ и все члены комиссии единогласно признали заключение договора обоснованным и соответствующим нормативным документам.

Читайте на РБК Pro
Как перезагрузить отношения с боссом в новом году. 5 способов Советское очарование: почему бренды продолжают эксплуатировать ностальгию Руководителям нужно уметь вовремя замолчать — создатель Twitch Прикупить «Битлз»: почему инвесторы раскупают права на хиты — Bloomberg

"Спецстрой" — генподрядчик строительства космодрома Восточный — был упразднен указом президента в конце 2016 года, его функции передали Минобороны. Этому предшествовал ряд скандалов, связанных в том числе со строительством Восточного. В марте 2016 года Роскосмос и Газпромбанк подали в суд на генподрядчика строительства космодрома, ФГУП «Дальспецстрой» (входило в структуру Спецстроя), требуя 4,1 млрд руб. В связи со злоупотреблениями при строительстве Восточного было возбуждено несколько уголовных дел.

Щуров был арестован в мае 2018 года. В 2014 году его компания «Строймонолит-14» получила заказы, связанные с космодромом, на 656 млн руб., выяснил в расследовании РБК. Заместителем директора этой компании был Сергей Мордовец — брат Александра Мордовца.

Расследование РБК: кто и как заработал на космодроме Восточный
Общество
Генеральный заказчик строительства космодрома &laquo;Восточный&raquo;&nbsp;&mdash; Роскосмос. Генеральный подрядчик&nbsp;&mdash; Спецстрой.

Мордовец был задержан также в мае 2018 года, тогда суд отправил его под домашний арест.

Авторы
Владислав Гордеев, Евгения Лебедева
коррупция космодром Восточный суд «Спецстрой»
Материалы по теме
В «Роскосмосе» назвали нового главу дирекции космодрома Восточный
Общество
«Роскосмос» исключил влияние задержания директора на стройку космодрома
Общество
Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный Евгения Рогозу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter