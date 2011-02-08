В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют библиотеку им.Ленина

В Москве в связи с сообщением о минировании идет эвакуация посетителей Российской государственной библиотеки им.Ленина. Из здания на улице Воздвиженка, 3/5, выводят персонал и посетителей. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

В милицию поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в библиотеке заложено взрывное устройство.

На место прибыли саперы и кинологи с собаками.Взрывное устройство в здании не было обнаружено.

Правоохранительные органы устанавливают личность сообщившего о бомбе.

В минувшие выходные милиция провела эвакуацию Ленинградского и Ярославского вокзалов в связи с сообщением о заложенной бомбе. Взрывное устройство не было обнаружено.

После теракта в аэропорту Домодедово в Москве значительно увеличилось количество ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. За последние недели эвакуировать пришлось несколько столичных вокзалов, станций метро, а также гипермаркеты.